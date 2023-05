Tømte helt vandreservoir i jagt på mobiltelefon

En indisk embedsmand gav ordre til at tømme et vandreservoir, der var fyldt med millioner af liter vand, fordi han havde tabt sin mobiltelefon i det.

Manden tabte telefonen, da han ville tage en selfie, rapporterer BBC.

Han satte arbejdere til at tømme reservoiret ved at pumpe millioner af liter vand ud ved Kherkatta-dæmningen i den centrale delstat Chattisgarh i sidste weekend.

Det tog arbejderne tre dage at pumpe vandet ud, indtil dykkere til sidst fandt Samsung-mobiltelefonen.

Vishwas har fortalt indiske medier, at han selv betalte for at få bragt en dieselpumpe op til dæmningen. Han hævder, at der var sensitive regeringsoplysninger på telefonen.

Mobiltelefonen var imidlertid for ødelagt af vandet til at kunne bruges igen.

BBC oplyser, at embedsmanden siden er blevet suspenderet fra sit job, efter at han er blevet anklaget for at misbruge sin position og spilde store mængder vand.

I en erklæring til lokale medier har Vishwas hævdet, at han havde fået tilladelse til at 'lukke en del vand ud i en nærliggende kanal', hvilket ville hjælpe landmænd i området.

En højtstående embedsmand i distriktet siger til avisen The National, at en efterforskning af sagen er blevet indledt.

- Vand er en afgørende ressource, og det må ikke spildes på denne måde.

Det spildte vand kunne have været brug til overrisling af mere end 607 hektar jord i det tørre sommervejr, skriver The Times of India.