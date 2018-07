Tolken hørte samtale mellem Trump og Putin: Derfor kan hun få afgørende betydning

Marina Gross skal hjælpe Kongressen med at opklare, om Trump og Putin har indgået aftaler med hinanden under privat samtale ved topmøde

Normalt er tolke og diplomater underlagt tavshedspligt, når de deltager i møder med statsledere rundt om i verden.

Ikke desto mindre kan den tolk, som Donald Trump mandag brugte under sin samtale i Helsinki med Vladimir Putin, ende med at skulle viderebringe oplysninger fra mødet mellem de to statsledere.

Demokraterne er nemlig i offensiven, efter den amerikanske præsident på et efterfølgende pressemøde sagde, at han ikke troede, at Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Tolk bliver stævnet

Oppositionspartiet mener, at Trumps tolk og de notater, som hun tog under topmødet, kan give afgørende informationer om, hvad der blev talt om.

- Vi ønsker, at tolken forklarer sig for Senatets udenrigsudvalg. Vi vil have indblik i notaterne, siger senator Bob Menendez til det amerikanske medie MSNB.

Der er tale om den Marina Gross, der siden 2008 har arbejdet som tolk for det amerikanske udenrigsministerium. Det er ikke første gang, at hun følger med den politiske top til Rusland.

Tilbage i netop 2008 fulgte hun med den daværende førstedame Laura Bush på en tur til OL-byen Sochi, og i 2017 var hun med, da den tidligere udenrigsminister Rex Tillerson var på besøg i Rusland.

Artikel fortsætter under billedet ...

På det to timer lange møde mellem Trump og Putin havde begge statsledere en tolk ved deres side. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Bølgerne er gået rigtig højt i USA i kølvandet på topmødet, hvor flere medier har talt om en mulig rigsretssag mod præsidenten, ligesom både politiske venner og modstandere har været ude med riven efter Trump.

Flere af Trumps egne partifæller i det republikanske parti har endda været ude at stemple præsidentens udtalelser under topmødet i den finske hovedstad som 'bizarre, skammelige og skandaløse'.

Men Phillip Chr. Ulrich, der er udenrigsredaktør på det danske medie Kongressen.com, mener, at man skal slå koldt vand i blodet. Han tror ikke, at der bliver tale om en rigsretssag, men samtidig mener han, at stævningen af Marina Gross er problematisk.

- Hun har sandsynligvis alle mulige tavshedspligter på kryds og tværs, som vil kollidere med, at hun er under ed i Kongressen. Derfor vil det blive en kamp mellem Det Hvide Hus' og Kongressens advokater om, hvad hun har beføjelser til at oplyse fra mødet, siger han til Ekstra Bladet.

Phillip Chr. Ulrich vurderer, at Kongressen gerne vil høre, om Trump har afgivet løfter til Putin eller omvendt, men det bliver svært at opklare.

- I sidste ende er det jo også problematisk for Kongressen, fordi de ikke ved, om det hun så fortæller, overhovedet er sandt. Så er de jo også nødt til at indkalde Trump, som sandhedsvidne, forklarer han.

Det vil være usædvanligt at stævne præsidentens tolk, men republikaneren Bob Corker, der er formand for udenrigsudvalget, siger, at han vil overveje forslaget.

Vil stævne Trumps tolk fra Putin-møde

Ny Trump-udmelding: Nu beskylder han Putin personligt for valgindblanding

Se også: Trump skaber ny forvirring om russisk valgindblanding