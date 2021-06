Tomme testcentre landet over: - Jeg er dybt forarget

Det giver ingen mening, at regeringen vil fastholde en testkapacitet på 200.000 daglige pcr-tests, når antallet af personer, der lader sig teste, er langt under, mener Venstre. For dyrt, påpeger sundhedsøkonom

Ingen kø og tomme testcentre.

Det er billedet, som mange danskere møder, når de skal testes i disse dage. Seneste antal af daglige tests ligger nemlig langt under kapacitetskravet fra regeringen.

Herfra lyder det, at 200.000 borgere skal kunne lade sig pcr-teste, selvom der denne uge i snit kun er foretaget omtrent 75.000 daglige tests.

Alligevel holder justitsminister Nick Hækkerup fast i at opretholde den nuværende kapacitet for pcr-tests.

Danskerne var i lang tid nødsaget til at væbne sig med tålmodighed, når de skulle pcr-testes, men sådan forholder det sig ikke længere. Foto: Claus Bonnerup

Frygtelig overkapacitet

Ser man på lyntests, er overkapaciteten også slående. Her blev 92.000 danskere eksempelvis onsdag testet, mens regeringens plan lyder på en kapacitet på 400.000 daglige tests.

Det giver ingen mening, lyder det kontant fra Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

- Den reduktion er nærmest som at behandle et åbent benbrud med plaster. Man rører slet ikke ved pcr-testsporet, hvor vi har en frygtelig overkapacitet. Det har vi sådan set også i lyntestsporet, og jeg er dybt forarget over det.

Derudover er det regeringens fortsatte plan, at der skal være en overkapacitet på minimum 100.000 i lyntestsporet.

- Der findes ikke andre steder i det danske samfund ud over Forsvaret, hvor man har så meget ledig kapacitet gående rundt. Jeg synes faktisk, at det meget voldsomt, siger Marten Geertsen.

- Nick Hækkerup begrundede beslutningen med, at det er vigtigt, at folk kan blive testet. Hvor mener Venstre så, at kapacitetsgrænsen skal ligge i stedet?

- Det kan jeg ikke sætte et præcist tal på, men man burde gå langt længere ned. Jeg kan bare sige, at det forhold, at man slet ikke rykker ved testkapaciteten ude i pcr-sporet, og man stadig har en overkapacitet på 100.000 om dagen i lyntestsporet, er simpelthen for voldsomt. Det må man kunne styre mere præcist.

Så mange bliver testet De sidste fem dage er så mange danskere blevet henholdsvis pcr- og lyntestet: Søndag Pcr-test: 56.270 Lyntest: 242.221 Mandag Pcr-test: 71.648 Lyntest: 402.568 Tirsdag Pcr-test: 79.595 Lyntest: 298.775 Onsdag Pcr-test: 72.280 Lyntest: 92.636 Torsdag Pcr-test: 92.806 Lyntest: 353.087 Vis mere Vis mindre

Hos Danske Regioner er man til gengæld godt tilfredse med, at der ikke skæres ned på kapaciteten, når det kommer til pcr-tests.

- Det er regionernes opgave at følge regeringens politiske pejlemærker. Pcr-testen kan bruges til blandt andet nærkontakter, sekventering og folk med symptomer. Derfor bør hurtigtests nedskaleres først. Det mener jeg så til gengæld også, at det er tid til nu, siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Ingen kø eller mennesker i syne ved testcentret i Valby torsdag eftermiddag. Foto: Kenneth Meyer

Ser dyrt ud

Sundhedsøkonom ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Jakob Kjellberg vurderer, at det er en dyr affære at opretholde den nuværende overkapacitet.

- Jeg mener, at vi har en meget stor kapacitet, når man har in mente, at der løbende er en mindre efterspørgsel, fordi flere og flere bliver vaccineret og får deres vaccinepas.

- Spørger du sundhedsøkonomer som mig om, hvad vi synes om prisen for at finde en positiv test her hen over sommeren, har vi ikke lagt skjul på, at vi synes, det ser dyrt ud.

Jakob Kjellberg peger på, at det faktisk kan volde regeringen udfordringer, hvis den vil skære yderligere ned med de eksisterende krav til afstande mellem centrene.

- Det er en politisk beslutning, at man har sagt, at der skal være testcentre i alle kommuner, og der må kun være så og så langt mellem centrene. Hvis det skal opretholdes sammen med reglen om, at et coronapas kun gælder i fire dage ved negativ test, begynder det faktisk at blive lidt vanskeligt at komme markant længere ned.

I april lød det fra regeringen, at man i Danmark bruger mellem 50-100 millioner kroner om dagen på at teste befolkningen.

Svar fra justitsministeren Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til overkapaciteten i den danske teststrategi til justitsminister Nick Hækkerup. Her fastholder ministeren sit svar fra tidligere på ugen: - Selvom mange danskere er vaccinerede og har fået coronapas, er der stadig behov for, at man kan blive testet. Samtidig skal vi selvfølgelig heller ikke teste mere, end det er nødvendigt, i takt med at vaccinerne udrulles. Derfor justerer vi testindsatsen i den kommende tid. - Men vi sikrer også fortsat, at de der ikke er vaccineret nemt kan komme til et testcenter. For test er sammen med vaccinationerne vilkåret for, at vores samfund kan være åbent denne sommer. Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Vis mere Vis mindre

