Tomme trusler fra kulturministeren

Kulturministeren vil regulere Facebook og Tiktok og beder dem om at være åbne om algoritmerne. Men hun erkender, at hun udelukkende kan spørge dem pænt

Tomme trusler buldrer mest.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) er 'ærgerlig og bekymret' over manglen på demokratisk kontrol med de sociale medier i Danmark. Det sagde hun torsdag, på et pressemøde om regeringens nye medieudspil.

Derfor vil hun nu anmode om, at giganter som Facebook, Tiktok og Instagram bliver mere åbne om deres algoritme.

Erkender at hun kun kan anmode

Ekstra Bladet var til stede på pressemødet torsdag. Her spurgte vi ministeren, hvorfor giganterne dog frivilligt skulle gide at åbne op om algoritmerne og deres forretningsmodel, blot fordi en minister i et lilleput-land som Danmark anmoder om det.

Ane Halsboe-Jørgensen gjorde det først og fremmest klart, at hun ikke beder om deres forretningsmodeller, da det vil kunne svække firmaerne i den internationale konkurrence.

- Men vi har en ret til at sige 'I (tech-giganterne red.) er så meget inde i vores hverdag og i vores børns hoveder. I påvirker vores nyhedsforbrug og vores medieforbrug, svarer hun og fortsætter med algoritmerne.

- De har algoritmer, der er splittende og fører os i retning af hadgrupper. Det skal da reguleres.

Men kan du det, eller kan du kun anmode?

- Det, jeg kan på dansk jord, det er at anmode.

Men selvom Ane Halsboe-Jørgensen udelukkende kan anmode om mere åbenhed, er kampen ikke afblæst på forhånd.

Vil forsøge i EU

For selvom Danmark kun kan spørge pænt om tech-giganternes algoritmer, kan der være lovgivning på vej i EU.

- Det her er selvfølgelig også et forvarsel om, at vi selvfølgelig kommer til at presse på, at selv hvis de ikke gør det frivilligt nu, så kommer vi forhåbentlig tilbage med en EU-lov, der kræver det, siger hun på pressemødet, der blev afholdt i Dagbladet Ringsteds lokaler.

Tilbage ved hendes egen anmodning tør hun ikke gætte på om den virker.

Tror du så at Mark Zuckerberg (Facebooks ejer red.) frivilligt lægger algoritmerne frem efter det her pressemøde?

- Jeg ved, at der er flere, der ønsker dialogen og at de er åbne overfor nogle af de her ting, men der vil sikkert også være nogle der ikke vil, afslutter hun undvigende.