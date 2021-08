Tommy Ahlers stopper i Folketinget

Politik handler for meget om spillet og for lidt om løsningerne.

Sådan lyder det fra Venstres klimaordfører Tommy Ahlers. På den baggrund har han besluttet at stoppe i Folketinget.

Dermed mister Venstre endnu en politisk profil, efter at blandt andre Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg har forladt partiet.

Tommy Ahlers forbliver dog medlem af Venstre, men det bliver altså som menigt medlem uden for Christiansborg fremover.

- Det her har været en meget svær beslutning for mig, og jeg har brugt sommeren på at tænke godt og grundigt over, hvad der var det rigtige. Jeg er nået frem til, at jeg stopper i Folketinget.

- Dels fordi jeg gerne vil være med at levere løsninger i den grønne omstilling sammen med andre iværksættere, og dels fordi jeg ofte oplever, at politik handler meget om spillet og lidt for lidt om visionerne og de gode idéer, siger Tommy Ahlers i en pressemeddelelse.

Tommy Ahlers exit markerer yderligere 25.000 stemmer til de i forvejen 100.000, der tidligere har forladt Venstre på kort tid.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, udtrykker forståelse for Tommy Ahlers beslutning.

- Jeg er også meget ked af, at Tommy nu forlader politik. Det er et tab for os, men også for dansk politik, at en iværksættersjæl som ham forlader Christiansborg. Men jeg kommer helt sikkert til fortsat at trække på Tommys viden og kompetencer, siger Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet arbejder på yderligere kommentarer fra Venstre-toppen og Tommy Ahlers.