Top-oppositionsleder anholdt i Venezuela

Vicelederen af Venezuelas oppositionskontrollerede nationalforsamling er blevet anholdt af regeringstropper.

Det oplyste oppositionsleder Juan Guaidó onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er den første anholdelse af en politiker, siden Guaidó forsøgte at starte et militært oprør mod den siddende præsident, Nicolas Maduro.

Nationalforsamlingens viceleder, Edgar Zambrano, skrev onsdag på Twitter, at hans bil blev slæbt væk af en kranbil, der tilhørte den venezuelanske efterretningstjeneste, Sebin, mens hans stadig sad i bilen.

Zambrano tilføjede, at han blev kørt til en af Sebins tilholdssteder i Caracas.

I forrige uge blev fem dræbt, og 223 anholdt efter et mislykket forsøg på at få militæret til at vende sig mod Maduro.

Kun få militærfolk tilsluttede sig Guaidó, og oprøret ebbede derfor ud.

Natten til onsdag dansk tid valgte Venezuelas lovgivende forsamling, der støtter præsident Maduro, at ophæve den parlamentariske immunitet fra Zambrano og seks andre medlemmer af oppositionen. De kan dermed blive retsforfulgt.

Højesteret i Venezuela iværksatte tirsdag en efterforskning af de pågældende oppositionspolitikere. De er blandt andet mistænkt for at 'forråde fædrelandet' og 'anspore til oprør'.

Blandt dem er også de prominente oppositionspolitikere Henry James Allup og Luis German Florido.

USA og en lang række EU-lande - herunder Danmark - støtter Juan Guaidó, der har udnævnt sig selv som præsident i Venezuela.