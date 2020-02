Topchef heglet ned: Undskylder 'Greta-syndrom'

EU-kommissionen undskylder mandag for topdiplomaten Josep Borrells Greta-kommentar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Borrell, der er chef for udenrigsanliggender i EU, satte onsdag spørgsmålstegn ved den unge generations indsats mod klimaforandringer under en tale i Bruxelles.

- Det er fint at demonstrere mod klimaforandringer, så længe du ikke bliver bedt om at skulle betale for det, sagde Josep Borell og kaldt attituden for 'Greta-syndrom' i en reference til den 17-årige klima-aktivist Greta Thunberg.

Josep Borrell. Foto: Johanna Geron

Lørdag undskyldte Josep Borell for sin kommentar på Twitter.

- Jeg vil gerne sige undskyld til enhver, der måtte føle sig stødt af min upassende reference til den vigtige unge bevægelse, der kæmper mod klimaforandringer, tweetede han.

Men undskyldningen var ikke nok.

Efter at have modtaget yderligere kritik på sociale medier og fra journalister måtte Dana Spinant, en talskvinde for EU-komissionen, mandag undskylde på EU's vegne. Hun beskriver Josep Borells kommentar som 'upassende'.

Hun understregede, at alle i EU-kommissionen støtter unge aktivister i kampen mod klimaforandringer.