Topdemokrat anmoder om rigsretssag mod Trump

Nancy Pelosi, formanden for Repræsentanternes Hus, går videre med rigsretsprocessen mod præsident Trump.

Hun beder retsudvalget om at identificere de paragraffer, som præsident Trump har brudt.

- Præsidentens handlinger er alvorlige brud på forfatningen, siger Pelosi ifølge Reuters.

Onsdag slog fire eksperter fast under en høring i Repræsentanternes Hus, at de mente, at præsident Trump skal stilles for en rigsretssag.

Det er sagen om Trumps påståede forsøg på at presse Ukraine til at undersøge tidligere vicepræsident Joe Bidens søns forretninger i Ukraine, der kan føre til en rigsretssag mod den amerikanske præsident.

- Der er ingen tvivl om kendsgerningerne. Præsidenten misbrugte sin magt for sin egen politiske vindings skyld, siger hun.

- Det skete på bekostning af vor nationale sikkerhed ved at tilbageholde militær hjælp og et afgørende møde i Det Hvide Hus til gengæld for en erklæring om, at hans politiske rival skal undersøges, siger Pelosi.

