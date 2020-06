Topgeneral siger undskyld efter billede med Trump

- Jeg skulle ikke have været der, lyder det fra topgeneralen

Den amerikanske topgeneral og forsvarschef Mark A. Milley siger nu undskyld efter at have deltaget i en billedesession med Donald Trump foran St. John's Church.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN og The New York Times.

Generalen kalder det en 'fejltagelse', at han var med til seancen, der kom i stand i kølvandet på, at Black Lives Matter-demonstranter var blevet fjernet med magt foran Det Hvide Hus i Washington.

Jubelråb over nyt vejskilt: Plads udenfor Det Hvide Hus omdøbes

En lærestreg

Med på billederne fra Lafayette Park og kirken var ud over Trump og Milley også forsvarsminister Mark Esper, og de mange billeder af de magtfulde mænd affødte en overflod af negative reaktioner.

Noget, som Mark A. Milley har taget til efterretning.

- Jeg skulle ikke have været der. Min tilstedeværelse på det tidspunkt og i det miljø gav en forestilling om, at militæret er involveret i indenrigspolitik.

- Som en uniformeret officer var det en fejltagelse, og det har jeg lært af. Jeg håber oprigtigt, at vi alle kan lære af det, siger Milley ifølge The New York Times.

Brendan Smiaowski

Trump raser mod medierne: Ynkeligt!

'Oprørt'

Øjensynligt var det en fredelig demonstration, der 1. juni blev opløst af med politimagt, tåregas og gummikugler. Demonstrationen kom som følge af den voldelige anholdelse af den sorte mand George Floyd. En anholdelse, der endte med at slå Floyd ihjel.

- Jeg er oprørt over det meningsløse og brutale drab på George Floyd. Hans død forstærker smerten, frustrationen og frygten, som så mange af vores med-amerikanere lever med dag efter dag, siger Milley videre.

- Protesterne har sikret, at vi ikke blot snakker om drabet, men også om de århundreder af uretfærdighed mod afroamerikanere

Revser Trump for tåregas forud for bibelbillede