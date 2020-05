Topjurist advarede Støjberg mod at adskille asylpar

Et centralt vidne bekræfter, at hun advarede Støjberg om, at det var ulovligt at adskille asylpar uden forbehold

For første gang offentligt bekræfter tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen, at hun mundtligt har advaret daværende minister Inger Støjberg på et omtalt møde 10. februar 2016.

På mødet blev Støjberg kraftigt advaret om, at det ville være ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårige, hvis de ikke fik en individuel vurdering af deres sag. Det pressede Støjberg ellers på for.

- Jeg var påvirket. Det er ikke hver dag en afdelingschef skal sidde med mange mennesker til stede og sige til ministeren, at hun kan sige, hvad hun vil, og skrive hvad hun vil, men danske myndigheder skal overholde reglerne, siger Lykke Sørensen.

Hun afhøres mandag af Instrukskommissionen, der undersøger Inger Støjbergs rolle i sagen om adskillelse af asylpar i 2016.

Støjberg har erkendt, at hun har fjernet forbeholdene fra en pressemeddelelse, der kom til at fungere som en instruks. Forbeholdene gik på, at hvert enkelt par havde ret til en individuel vurdering.

Under de to første afhøringer i Instrukskommissionen har det stået mere og mere klart, at Lykke Sørensen var kvinden, der sagde ministeren imod på det centrale møde. Mandag vidner hun for første gang.

Hun vurderede, at det ville være ulovligt - med opbakning fra Justitsministeriet - at fjerne asylpars ret til en individuel vurdering. Det pressede Støjberg på for.

Det var ulovligt, eksempelvis var der et hensyn til fælles børn.

Spørgsmålet er, om Inger Støjberg var blevet advaret og alligevel bad embedsværket om at udføre den ulovlige ordre. Det hævder den tidligere afdelingschef, og det bakkes op af interne mails fra embedsmænd, der har skrevet til hinanden.

- Hun havde en klar holdning om, at hun ville have en undtagelsesfri ordning, og hun havde svært ved at acceptere, at den ikke kunne være undtagelsesfri. Jeg sagde, "det er ligegyldigt, hvad du siger, den kan ikke være undtagelsesfri", siger Lykke Sørensen i vidneskranken.

Hun kan ikke huske, hvordan departementschef Uffe Toudal Pedersen reagerede.

Pressemeddelelsen blev ikke fulgt op af en ordre til embedsværket indadtil, og dermed kom pressemeddelelsen til at fungere som en instruks, hvilket var usædvanligt.

- Jeg har også tilkendegivet, at danske myndigheder skal overholde reglerne - uanset hvad ministeren siger. Det var et budskab til Udlændingestyrelsens direktør, siger Lykke Sørensen.

Embedsværket bad om retningslinjer, men tidligere direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet har erkendt, at myndighederne udførte den ulovlige ordre. Selv om de tilsyneladende blev advaret på mødet.

Støjberg har tidligere sagt, at hun mundtligt har sagt til embedsværket, at de skulle tage individuelle hensyn.

Grunnet mener ikke, at han fik besked på at tage individuelle hensyn. Det er et centralt spørgsmål, hvad departementschefen og ministeren har sagt i den forbindelse. De er også indkaldt til at vidne.

I starten sørgede styrelsen dog for kun at adskille par, der ikke havde fælles børn. Flere af de par, der blev adskilt har fundet sammen igen, og et syrisk par har fået økonomisk erstatning i byretten.

Justitsministeriet vurderede allerede inden mødet, at det var ulovligt ikke at give alle asylpar en konkret vurdering. I 2017 kaldte Folketingets Ombudsmand instruksen ulovlig og "særdeles betænkelig".