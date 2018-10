Toppolitikernes dagsform: 'Han ser ud til at floppe fælt'

Lars Løkke (V) – opadgående: Statsministeren har én fordel sammenlignet med de andre: Hvis han tør, kan han udnytte overraskelseseffekten i et lynvalg.

Men hjemme er den langtfra. Løkke kæmper fortsat med, at mange ikke tror ham over en dørtærskel. Og til forskel fra, da han var oppe mod Helle Thorning, har hans modstander ikke nær de samme troværdighedsproblemer.

Men: For et år siden ville man blive betragtet som indlæggelsesmoden, hvis man antydede, at han havde en chance. Med en ’Fogh-manøvre’ har Venstre formået at sætte en velfærds-dagsorden, som i høj grad generer Socialdemokraterne. Og Løkke ligner faktisk en mand, der selv tror på det. Og – ja, Engell – nu skal han bare lige smide ti kilo.

Mette Frederiksen (S) – uændret: Først og fremmest har Frederiksen fuldstændig opbakning fra baglandet. I modsætning til Helle Thorning betragtes hun som en rigtig socialdemokrat. Derfor kan hun også slippe afsted med mere. End ikke et kraftigt ryk på udlændingepolitikken anfægter for alvor partifællerne.

I de fleste målinger fører hun, men hendes problem er, at det ikke er særligt meget. Ingen i partiet siger det højt, men mange ser det som ildevarslende, at hun ikke står langt bedre over for den mest upopulære statsminister i årtier.

Uroen i rød blok er en streg i regningen. Til gengæld kan hun glæde sig over, at Thulesen Dahl reelt har lovet at hjælpe i tilfælde af rødt flertal efter valget, og hvis Østergaard og Elbæk begynder at lave problemer.

Mette Frederiksen på talerstolen: Jens Dresling

Thulesen Dahl (DF) – opadgående: Kristian Thulesen Dahl har effektivt fået sig iscenesat som dansk politiks ’kongemager’. Uanset om der er rødt eller blåt flertal efter valget, bliver han en uomgængelig faktor: Hverken Løkke eller Frederiksen kan regere uden ham.

På forhånd har han taget højde for begge scenarier. Og det ser ud til, at baglandet er indforstået med, at han skifter side i tilfælde af rødt flertal.

Hen over de kommende par måneder ser det også ud til at blæse Thulesens vej: Der er lagt op til det paradigmeskifte på udlændingepolitikken, som han længe har krævet. Foto: Jens Dresling

Anders Samuelsen (LA) – nedadgående: Hvad vil den mand gå til valg på – uden at blive til grin? Lavere topskat? En mindre offentlig sektor? Det løb er kørt for Samuelsen. Tilbage er kun at markedsføre sig som en del af en midtsøgende borgerlig regering – vel vidende at den får han ikke lov at indgå i efter valget.

Til Løkkes store held har Samuelsen tilsyneladende ikke ladet sig friste til at bruge de sidste måneder som minister til at gøre sig ud til bens. Tværtimod ter han sig artigt – selv når regeringen fremsætter en finanslov, som nærmest er blottet for liberale markeringer.

Dansk Folkepartis partiformand Kristian Thulesen Dahl hyldes efter sin tale på DF's Årsmøde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Søren Pape (K) – nedadgående: Han er fortsat den glemte mand i regeringen. Målingerne står i stampe – på et begrædeligt lavt niveau. Og dét til trods for, at Pape burde have den ideelle platform som justitsminister.

Men Pape kan slå sig nok så meget op som kompromisløs lov og orden-korsfarer – vælgerne ser ud til blot at trække på skuldrene. Og værre endnu: Det gør forbryderne tilsyneladende også.

Miljødagsordenen, som han ellers prøvede at få for sig selv hos de borgerlige, er andre løbet med. Det samme gælder skattediskussionen. Nu forsøger han sig så med arveafgiften – ’dødsskatten’, som han kalder den. Den vinder næppe heller mange folketingsvalg.

Søren Pape Poulsen i forbindelse med Det Konservative Folkeparti holder landsråd i Tivoli Congress Center lørdag den 22. september 2018. Foto: Bax Lindhardt/ Scanpix 2018

Morten Østergaard (R) – nedadgående: Han forsøger sig som dansk politiks svar på den franske præsident Macron. Men han ser ud til at floppe fælt.

Han kan muligvis bilde hardcore radikale ind, at det er muligt true S til at makke ret. Men han glemmer at fortælle, at hans alt eller intet-tilgang sandsynligvis blot vil føre hans parti ud i en parlamentarisk blindtarm efter valget. Fordi Thulesen Dahl står klar til at holde hånden under Mette.

Det har flere af hans partifæller indset, og et internt opgør er under opsejling med tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard som frontfigur. Foto: Jens Dresling

Enhedslistens Pernille Skipper og Radikale Venstres Morten Østergaard. Foto: Jens Dresling

Pernille Skipper (EL) – opadgående: Enhedslisten står stabilt godt i meningsmålingerne. Ingen kan mistænke Skipper for indirekte at hjælpe Løkke til magten. Der er et marked for rene, røde synspunkter. Og det udnytter Skipper og hendes hold dygtigt.Det er først efter valget, at det for alvor kan blive interessant: For hvordan vil Skipper forholde sig til statsminister Mette Frederiksen, der regerer på DF’s nåde?

Uffe Elbæk (AL) – nedadgående: Manden, der vil være statsminister, men som med statsgaranti aldrig bliver det. Det stunt gav Elbæk og partiet tiltrængt opmærksomhed for et par måneder siden.

Men gassen er ved at gå af ballonen. Og helt galt kan det gå for partiet, når det for alvor går op for vælgerne, at projekt ’trække mandater ud af ligningen’ reelt kan betyde, at Løkke kan fortsætte som statsminister.

Pia Olsen Dyhr (SF) – nedadgående: Venstrefløjens pendant til Søren Pape: Det er altid Pia, som bliver glemt, for Skipper råber højere, og Elbæk fremstår som grønnere. Imens ligner SF-formanden nogle gange et lidt for lydigt hale-vedhæng til Mette Frederiksen. Selv internt er hun klemt. Politisk ordfører Karsten Hønge trænger langt mere igennem medielydmuren, end formanden evner.

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Pernille Vermund (NB) – opadgående: Her ser formen ud til at kulminere på det helt rigtige tidspunkt. På bare få år er det lykkedes Vermund at skabe et parti, der synes helt sikkert på at komme i Folketinget.

Establishmentet rynker på næsen, men Vermunds miks af sikker mediehåndtering og benhård linje i forhold til ’de fremmede’ har vist sig at have et publikum.

Vermunds mangemillionær: Derfor faldt jeg for Pernille

Qvortrup ikke imponeret over Pape: Han bli'r altid glemt