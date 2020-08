Toprådgiver for flere amerikanske præsidenter er død

Den tidligere general og nationale sikkerhedsrådgiver i USA Brent Scowcroft er død. Han blev 95 år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Brent Scowcroft var både national sikkerhedsrådgiver under præsident Gerald Ford fra 1975 til 1977 og George H.W. Bush fra 1989 til 1993.

Han er den eneste i USA's historie, der har været sikkerhedsrådgiver under to forskellige præsidenter, skriver nyhedsbureauet NTB.

Han var desuden rådgiver inden for militære spørgsmål for præsident Richard Nixon såvel som præsident Jimmy Carter.

Scowcroft er torsdag gået bort af naturlige årsager. Det oplyser en talsmand for Bush-familien fredag i en pressemeddelelse, skriver Reuters.

Den tidligere general var som højtstående politisk rådgiver i mange år med til at udforme USA's udenrigspolitik.

Blandt andet efter Vietnamkrigen, da kommunismen faldt i Østeuropa, da Kina slog nådesløst ned på demonstranter på Den Himmelske Freds Plads, og da Saddam Hussein invaderede Kuwait.

Han var desuden rådgiver for præsident Carter under forhandlingerne om en nedrustningsaftale.

Og han stod i spidsen for præsident Ronald Reagans program for at modernisere USA's atomvåben.

Efter sin tid som national sikkerhedsrådgiver for George H.W. Bush forblev han tæt fortrolig med Bush. I 1998 skrev de to en bog sammen.

- Han er pragtfuld, og han beder aldrig om en flig af anerkendelse, sagde George H.W. Bush om Scowcroft efter Golfkrigen i marts 1991.

Sammen med Jimmy Carters nationale sikkerhedsrådgiver Zbigniew Brzezinski skrev Scowcroft desuden i 2008 bogen 'America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy'.

Han fortsatte således langt op i årene med at være en toneangivende stemme inden for spørgsmål om udenrigs- og sikkerhedspolitik i USA.