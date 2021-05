Toprepublikaner: Trumps valgløgn forgifter USA's demokrati

USA's tidligere præsident Donald Trump spreder gift for det amerikanske demokrati, når han fastholder sin 'store løgn' om, at der blev snydt ved valget i november, og valgsejren blev stjålet fra ham.

Det mener en af de højst rangerende republikanske politikere i Repræsentanternes Hus, Liz Cheney.

- Valget i 2020 blev ikke stjålet, skriver hun på Twitter.

- Enhver, der hævder det, spreder den store løgn, vender ryggen til retssystemet og forgifter vores demokrati.

Liz Cheney - der er datter af den tidligere vicepræsident Dick Cheney - nævner ikke Trump ved navn.

Hun har flere gange tidligere rettet kraftig kritik mod Trump. Blandt andet var hun en af de ti republikanere, der stemte for at dømme ham ved en rigsretssag sidste år.

Cheneys kritik af Trump har ført til, at hun har fået nogle af sine partifæller på nakken.

Et halvt år efter valget fastholder Trump, at det var præget af svindel. Han udsendte tidligere mandag en meddelelse, hvor han skriver, at valget er den 'store løgn'.

- Det svindelprægede valg i 2020 vil fra i dag være kendt som den store løgn, skrev Trump.

Der er hidtil ikke fremlagt beviser for Trumps påstande om, at der var større uregelmæssigheder ved valget. Ingen af de over 50 domstole, Trump og hans team indgav søgsmål ved efter valget, har givet ham medhold i påstanden.

Alligevel viser meningsmålinger, at seks ud af ti republikanske vælgere tror på Trumps påstand.

Den tidligere præsident er stadig udelukket fra flere sociale medier på grund af sine falske påstande om valget. Men onsdag vil Facebook beslutte, om han skal have lov at komme tilbage på platformen.