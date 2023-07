Tordner efter dating-historie: Stop det!

Et finsk medie bragte torsdag en historie om, at Sanna Marin efter sin skilsmisse tidligere i år angiveligt dater en ny

Den forhenværende finske statsminister Sanna Marin er godt træt af, at medier laver historier om hendes kærlighedsliv.

'Vil I ikke godt stoppe?' skriver Marin således fredag morgen på Twitter, efter et finsk medie torsdag bragte en historie om hende og en mand, hun angiveligt dater.

'Mit privatliv har ingen betydning, og det er urimeligt, at det stadig bliver bragt op. Jeg har ikke selv bragt det op,' fortsætter hun.

Den 37-årige politiker meddelte i maj i år, at hun og hendes mand, Markus Räikkönen, skulle skilles efter 19 år sammen.

Parret mødtes, da de begge var studerende. I 2018 fik de en datter sammen, og to år senere, i august 2020, blev de gift.

Dansevideo gik viralt

Det er ikke første gang, Sanna Marins privatliv rammer spalterne. I august sidste år gik flere videoer, hvor Sanna Marin dansede sammen med sine venner, verden rundt.

Selvom der umiddelbart ikke foregik noget ulovligt eller amoralsk på videoerne, blev den daværende statsminister heftigt kritiseret for at danse på en sexet måde, der ifølge nogle ikke var passende for en statsminister. Andre mente, at hun burde bruge sin tid på at lede landet i stedet for at feste, når hun havde fri.

Flere, heriblandt Hillary Clinton, tog dog Marin i forsvar og mente, at statsministre skal kunne feste som almindelige mennesker uden at komme under beskyldning for ikke at kunne varetage deres arbejde.

Skrev historie

I forbindelse med videoerne tog Sanna Marin en narkotest for at rense sit navn. Den var negativ.

- Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv, heller ikke i mine teenageår. Jeg ville ønske, at vi levede i et samfund, hvor man kunne stole på mit ord. Men jeg har valgt at tage testen, fordi mistanken er blevet rejst mod mig, sagde hun efterfølgende.

Sanna Marin skrev historie, da hun i 2019 blev verdens yngste regeringsleder med sine dengang blot 34 år.

Selvom hendes parti, Socialdemokratiet, gik frem ved valget i foråret, lykkedes det dog ikke hendes regering at hive nok mandater hjem, hvorfor hun tabte statsministerposten.

Derefter trak hun sig som formand for partiet. Hun er i dag stadig medlem af parlamentet.