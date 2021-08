Total fiasko for Biden: - Ydmygelse værre end Saigon

Mindst 100 personer har mistet livet under torsdagens IS-agreb på Kabuls Lufthavn.

Heriblandt 13 amerikanske soldater, hvilket er flere end USA har mistet på én dag de seneste ti år under den lange krig i Afghanistan.

Præsident Joe Biden lovede sent torsdag aften dansk tid i en følelsesladet tale til den amerikanske befolkning, at hævnen vil være nådesløs.

Voldsomme billeder fra Kabul, hvor sårede køres til hospitaler ...

Advarsel: Voldsomme billedeer

Ydmygelse og fiasko

Men skaden er allerede sket for Biden, der står tilbage som den store taber lige nu, vurderer Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet.

- Det er en ydmygelse endnu værre end Saigon, hvor der jo altså ikke døde nogen amerikanere frem mod, at den sidste helikopter forlod ambassaden. Så isoleret set er det her en ydmygelse og fiasko, selvom man skal huske på, at et stort flertal i USA ikke gider de her evigskrige længere. Heldigvis er det sket så tidligt i hans præsidentperiode, siger Peter Viggo jakobsen.

Joe Biden tog sig tid til at ærer de dræbte under sin tale ...

Afhængig af Taliban

I en tale fra juli tordnede Joe Biden mod Taliban, som han mente, at 300.000 veludrustede afghanske sikkerhedsstyrker sagtens kunne holde fra døren i Afghanistan.

Halvanden måned senere er Biden delvist afhængig af talibanerne, hvis han vil gennemføre sin plan om luftangreb mod IS i landet og hente de hundredvis af amerikanske statsborgere, som stadig befinder sig i Kabul, hjem.

- USA har jo en stolt tradition for at bombe i lande, hvor regeringen ikke bryder sig om dem. Men han er selvfølgelig afhængig af efterretninger, og de kan komme fra Taliban. Så på den ene side kan han sagtens sende droner og specialstyrker ind i Afghanistan, men hvad er den langsigtede plan?

- Deres interesse er jo, at der en vis grad af stabilitet i regionen, og at Taliban medvirker til at forhindre, at terrorgrupper etablerer sig og bruger Afghanistan som udgangspunkt for angreb mod Vesten. Vi har en fælles interesse med Taliban i at få skabt stabilitet, lyder det fra Peter Viggo Jakobsen.

Deniz Serinci, der er forfatter til tre bøger om Islamisk Stat, vurderer ligeledes over for Ekstra Bladet, at USA og Taliban nu har fælles interesser i Afghanistan.