Total kaos: Angriber overalt

Kaosset er totalt i Kasakhstan disse timer.

Styret i landet har onsdag lukket for internettet og netværk for mobiltelefoner, mens landets præsident sværger, at der vil blive svaret hårdt igen på, hvad han kalder 'massive angreb' på sikkerhedsstyrker.

Uroen har ført til voldsomme scener på gader og pladser i landets største by, Almaty. Opstanden er udløst af store prisstigninger på brændstof til biler.

Præsident Kassym-Jomart Tokayev har onsdag aften bedt Rusland om hjælp.

Stormløb og angreb

Under urolighederne er politi blevet angrebet, og der har været stormløb mod regeringsbygninger og mod bygninger i lufthavnen. Flere bygninger blev forsøgt stukket i brand i Almaty, som er Kasakhstans økonomiske centrum.

Det er den største udfordring mod det autoritære styre i Kasakhstan i årtier.

Præsidenten siger, at flere er blevet dræbt og såret af demonstranter, og han advarer om, at der vil blive svaret hårdt igen.

Artiklen fortsætter under videoen...

Voldsomme protester i Almaty, Kasakhstan onsdag.

Hans regering lovede tirsdag at fjerne de upopulære prisstigninger, og han har onsdag fjernet den tidligere enevældige veteranleder Nursultan Nazarbajev fra dennes retrætepost.

Flere af demonstranterne er angiveligt bevæbnet med køller eller metalstænger, skriver lokale medier. Der er desuden meldinger om, at politiet har forsøgt at presse demonstranterne tilbage ved hjælp af chokgranater og tåregas.Almatys politichef siger, at det er 'ekstremister og radikale', der står bag demonstrationerne. Ifølge politichefen har de overfaldet omkring 500 civile og stormet flere butikker.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tirsdag aften dansk tid erklærede præsident Kassym-Jomart Tokajev en to uger lang undtagelsestilstand for Almaty samt for den vestlige provins Mangistau i Kasakhstan. Foto: Pavel Mikheyev/Reuters

Kører på gas

Kasakhstans nationale garde og dele af militæret er blevet sat ind i byen.

Mange indbyggere har konverteret deres biler, så de kan køre på flaskegas, LPG, som er et biprodukt ved raffinering af råolie og naturgas. Det var længe langt billigere end benzin på grund af prisfastsættelser.

De faste priser blev imidlertid ophævet 1. januar, og det er kommet til en lang række store demonstrationer forskellige steder i landet.

Tirsdag aften meddelte regeringen, at den genindfører en prisfastsættelse på 50 tegne (0,72 kroner) per liter for LPG, hvilket er under det halve af markedsprisen i Mangistau-provinsen.

Præsident Tokajev, som netop har afskaffet dødsstraffen i den tidligere sovjetrepublik, har styret landet siden 2019. Han kom til magten efter Nursultan Nazarbajev, der i 30 år var enevældig leder i det store land med omkring 19 millioner indbyggere.

Den 81-årige Nazarbajev var forblevet partileder og leder af et magtfuldt sikkerhedsråd.

Tokajev, der på mange måder var forbundet til Nazarbajev blev valgt med 70 procent af vælgerne bag sig ifølge valgkommissionen, men der er grupper, som har klaget over skindemokrati og svindel. Tokajev har ikke nogen opposition imod sig i parlamentet. /ritzau/Reuters