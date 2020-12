Total kaos før afgørende middag

Der skal indgås en handelsaftale mellem Storbritannien og EU i aften, hvis det ikke skal ende med en 'no deal', advarer chef-forhandler for EU

Klokken 18 i aften sætter Boris Johnson sig til bords med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i Bruxelles.

Her bliver det afgørende, hvad de to ledere aftaler over den planlagte tre-retters middag, som skal fortæres. For lander parterne ikke en handelsaftale inden 1. januar, vil briterne ikke længere være en del af det indre marked.

Tirsdag meddelte EU og Michael Gove, formand for Storbritanniens og EU's fælles komité, at man var enige om principperne for en skilsmisseaftale. Men ikke om en handelsaftale.

Derfor er der ikke udsigt til, at det kaos, som hersker ved grænsen, stopper foreløbigt.

Ved tunnellen over den britiske kanal er der fortsat meldinger om lange køer på den franske side. Storbritanniens havne er under voldsomt pres. Alt sammen fordi virksomheder desperat forsøger at få nok varer ind til at overleve et endnu større kaos til nytår.

Brexit-kaos: Honda kan ikke fortsætte produktion

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kø i retning mod Storbritannien ved tunnellen er stadig et stort problem på den franske side af kanalen. Foto: Philippe Huguen/Ritzau Scanpix

Det har haft store konsekvenser for eksempelvis den japanske bilproducent Honda, som ikke kan få dele til sine biler ind i Storbritannien, og derfor har lukket sin fabrik i Bristol.

Et scenarie, som mange virksomheder frygter. Derfor holder finansverdenen vejret frem mod onsdagens middag i Bruxelles, hvor en handelsaftale er fundamental for en afblæsning af krisen.

EU's brexitforhandler, Michel Barnier, melder således, at onsdag er sidste frist for at indgå en aftale. Tirsdag sagde han på et møde for EU-ministre, at en 'no deal' er mere sandsynlig end en aftale med briterne, oplyser EU-kilder ifølge The Guardian.

'Jeg ser frem til at hilse premierminister Boris Johnson velkommen i morgen aften,' lyder det kort fra von der Leyen på Twitter forud for mødet med Johnson.

Torsdag og fredag er der topmøde for EU's 27 medlemslande.

Gennembrud: EU og Storbritannien enige om skilsmisseaftale

Afklaring nu

En af de store knaster, der siden brexit-afstemningen i 2016 har skabt problemer mellem EU og Storbritannien, er udsigten til en toldgrænse mellem Nordirland og Irland. Det har parterne tirsdag endelig fundet en løsning på, men Irlands premierminister, Micheal Martin, er fortsat desperat efter en afklaring.

- Uheldigvis har vi udsigt til et 'no deal-brexit', hvis ikke der sker et eller andet, som bryder det inden for den næste dag eller to, sagde han tidligere tirsdag til parlamentet i Dublin.

Martin mener, at topmødet skal tage hul på de praktiske forberedelser til et EU uden en handelsaftale med briterne.

Direkte adspurgt af en journalist tirsdag lyder det heller ikke på Boris Johnson, som om han tror på en aftale.

- Vi vil vinde stort under enhver udgave, og hvis vi må gå efter en australsk løsning, så vil det også være helt fint.

Australien har ikke nogen frihandelsaftale med EU, så al handel med EU sker efter WTO-regler. Det vil sige med toldsatser.