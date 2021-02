Total panik: Skreg efter hjælp

På anden dagen for rigsretssagen mod Donald Trump var det en række dramatiske videooptagelser, der stjal opmærksomheden.

De hidtil usete klip viste blandt andet, hvordan flere højt profilererede amerikanske politikere med nød og næppe slap ud af Kongressen, inden oprørerne stormede bygningen. Blandt dem var tidligere præsidentkandidat Mitt Romney.

Videoklippet viser, hvordan en heroisk betjent stormer direkte mod Republikaneren på gangen for at advare ham om, at oprørene er på vej. Og så var det ellers med at få benene på nakken.

Panik

Også lydklip fra området udenfor bygningen viser, hvordan betjente i panik skreg for at få hjælp, mens oprørerne stormede frem.

- Der er flere tilskadekomne. Der er flere tilskadekomne, lyder det fra den febrilske betjent foran Kongressen.

Blandt de øvrige politikere, der måtte løbe for livet var vicepræsident Mike Pence og flertalsleder for Demokraterne, Chuck Schumer.

Mike Pence lige inden flugten. Foto: Handout US Senate

I et af videoklippene forsøger politibetjent Eugene Goodman at dirigere uromagere væk, mens den daværende vicepræsident, Mike Pence, angiveligt befinder sig i rummet ved siden af senatssalen.

30 meter væk

Trumps tilhængere var på et tidspunkt blot 30 meter væk fra Pence, da politibetjenten fik jagtet dem væk.

I videooptagelserne kan man se, at Pence efterfølgende bliver ført ned ad en trappe til et sikkert opholdssted sammen med sin familie.

- Mens Pence blev evakueret, begyndte oprørere at sprede sig gennem bygningen, siger Plaskett under anden dag i rigsretssagen mod Trump.

Hun viser også videoklip af en folkemængde, der råber: Hæng Mike Pence. Uromagere skulle også have lavet en galge udenfor.

Forinden havde Trump gentagne gange sagt, at Mike Pence havde haft beføjelser til at stoppe den godkendelse af valgresultatet, der netop var i gang under stormen, uden at Pence ønskede at gøre det.

Det førte ifølge Demokraternes anklager til jagten på Pence.

Foto: Handout US Senate

Kongrespolitiet evakuerede også Nancy Pelosi, der er lederen af Repræsentanterne Hus, under urolighederne ifølge Plaskett.

Derudover blev der vist billeder af ubudne gæster, der forsøgte at bryde ind på hendes kontor.

Trumps advokater, der ligesom Demokraterne har 16 timer til at fremføre deres argumenter, mener, at Trump ikke kan stilles ansvarlig for uromageres handlinger. Ifølge dem er Trumps retorik op til stormen beskyttet af ytringsfriheden.

De mener desuden, at rigsretssagen er politisk motiveret.

