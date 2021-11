Totalt kaos i Sverige: Grotesk

Kaos.

Det er nok det ord, der beskriver den politiske situation i nabolandet Sverige lige nu bedst. Magdalena Andersson måtte trække sig i går som statsminister - blot syv timer efter hun ellers var blevet landets første kvindelige statsminister.

Selvom det ikke engang blev til et halvt døgn som statsminister for Magdalena Andersson, har den 54-årige socialdemokrat stadig mulighed for at igen blive statsminister.

Det mener Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor på Professionshøjskolen Absalon og ekspert i nordiske forhold. Han fortæller til Ekstra Bladet, at det mest sandsynlige scenario er, at Andersson bliver statsminister igen.

- Det er meget svært at forudsige, men det ender nok med, at man får en ny statsministerafstemning om Magdalena Andersson i næste uge. Her skal man stemme om hende igen, men denne gang som leder af en ren socialdemokratisk regering.

Vil ikke lege med Sverigedemokraterna

Men hvordan er Sverige overhovedet endt i dette politiske makværk?

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen har de seneste år særprægede politiske debat i nabolandet, hvor særligt det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna har været meget i fokus, haft en stor del af skylden.

Centerpartiet, der egentlig er mere enige med de borgerlige partier, ønsker nemlig en socialdemokratisk statsminister, da en blå regering kan, ifølge Centerpartiet, ende med at give for meget indflydelse til Sverigedemokraterna.

- Centerpartiet er meget dem, der skaber balladen. Det er dem, der hele tiden vil have en rød statsminister, men så vil de ikke stemme for den røde regeringens politik alligevel, siger Lars Hovbakke Sørensen og fortsætter:

- Det giver en fastlåst situation, hvor det gør det svært for en regeringen at komme til magten overhovedet, og det er også svært, når man er kommet til magten at få gennemført sin politik.

Derfor har svensk politik de senere år været præget af en noget skizofren atmosfære.

- Det er efterhånden en grotesk situation, hvor man i de sidste syv år har haft en rød regering, men egentlig er der et blåt flertal i parlamentet, fortæller lektoren.

Borgerlige partier går frem

11. september 2022 er der næste gang valg til Riksdagen i Sverige

De seneste års politiske kaos kan, ifølge eksperten, meget vel betyde et godt valg til de borgerlige partier, der i øjeblikket går frem i meningsmålingerne.

- Der er mange vælgere, der reagerer mod det her kaos, som, de synes præger den røde side i svensk politik, hvor Venstrepartiet, Miljøpartiet og især Centerpartiet ikke kan blive enige om noget som helst.

- Det er noget, der gavner Sverigedemokraterna og generelt de borgerlige partier, som vil få lettere ved at vinde næste års valg, end de normalt ellers vil have, lyder det fra Lars Hovbakke Sørensen.