Totalt kaos: Men 10.000 km væk var det værre

Tv-duellen mellem Joe Biden og Donald Trump endte i et rent kaos af afbrydelser. Til stor frustration for tv-seerne, men det var ikke kun amerikanerne, der havde en skidt oplevelse - i Japan var det endnu værre

Ingen af duellanterne vandt. Seerne tabte. Men vi fik da en verdensrekord i forsøg på at afbryde hinanden.

Den amerikanske valgkamps første tv-duel endte i et sandt kaos, hvor den politiske debat var afløst af et hundeslagsmål. Efterfølgende har flere amerikanske medier skrevet, at de er direkte i chok efter debatten.

CNN stempler eksempelvis nattens debat således: 'Den første præsidentdebat udviklede sig til kaos, efter Trump afsporer debatten med fornærmelser og afbrydelser.'

Også hos det politiske medie Politico er man rystet over duellen mellem Biden og Trump. 'Det var en togkatastrofe,' lyder dommen kortfattet.

Hos Fox News er man heller ikke begejstret. 'EFTERÅRS-SLAGSMÅL. Første debat mellem Trump og Biden fuld af frådende angreb og fornærmelser,' skriver mediet.

Et eksempel på et af de mange slagsmål i debatten. Foto: Ritzau Scanpix/Saul Loeb

Større kaos 10.000 kilometer væk

Men selv om de amerikanske tv-seere måtte lide tirsdag aften, så må det have været endnu værre for de japanske.

Den store japanske nyhedskanal NHK World Japan News sendte tv-debatten live, men havde valgt at sætte folk til at oversætte direkte. Det skulle de aldrig have gjort.

Ikke nok med, at tv-seerne skulle høre på Donald Trump, Joe Biden og tv-vært Chris Wallace - de skulle også kæmpe med to japanske tolke, der desperat forsøgte at følge med. En farce 10.000 kilometer fra Cleveland.

Du kan se et udsnit af de tragikomiske indslag fra Japan her.

Tæt kamp

CBS News har i kølvandet på debatten lavet en meningsmåling, der viser, at det var en tæt kamp. 48 procent mener, at Joe Biden vandt, mens 41 procent pegede på Trump som vinder.

Samtidig blev de spurgt, hvordan de havde det umiddelbart efter debatten. Her svarede 69 procent, at de var irriterede, mens kun 17 procent følte sig informeret.