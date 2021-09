Tragedien kan blive guld værd for danske virksomheder

Tyskerne vil have klima på dagsordenen efter valget, og det kan betyde stigende eksport for grønne danske virksomheder, vurderer international chef i Dansk Erhverv

I juli så millioner af tyskere forfærdede til, mens voldsomme oversvømmelser pludselig skyllende ind over den vestlige del af landet og efterlod et hav ødelæggelser og 183 dødsfald til følge.

Forud for Tysklands værste naturkatastrofe i moderne tid var coronakrisen tyskernes absolut vigtigste dagsorden forud for valget 26. september.

Men sommerens oversvømmelser har ændret tyskernes virkelighed. Nu er klimaet førsteprioritet for de mere end 80 millioner naboer syd for grænsen. Det kan blive godt nyt for danske virksomheder, vurderer Dansk Erhverv.

Grønt valg

Får de klimavenlige partier et godt valg, kan grønne, danske virksomheder nemlig se frem til at få ordrebogen fyldt op, lyder det fra Lasse Hamilton Heidemann, der er EU- og International Chef i Dansk Erhverv.

- Den grønne omstilling er vi jo eksperter i. Nu får tyskerne en masse penge fra EU på grund af genopretningsfonden, og i den forbindelse er det selvfølgelig superrelevant, hvordan de nye magthavere tænker, at de penge skal bruges, siger han og fortsætter:

- Helt firkantet set kan man sige, at hvis tyskerne bliver mere ambitiøse på det grønne, vil det alt andet lige være godt for danske virksomheder.

Hver eneste år sender danske virksomheder vare for svimlende 143 milliarder kroner syd for grænsen.

Milliarder til genopretning

I august øremærkede Tyskland 30 milliarder euro - godt 225 milliarder kroner - til at genoprette de områder, der stadig ligger i ruiner efter oversvømmelserne.

Delstaterne Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz blev hårdest ramt af naturkatastrofen. Alene i Nordrhein-Westfalen ventes omkostningerne at være på mere end 13 milliarder euro.

Nordrhein-Westfalens ministerpræsident, Armin Laschet, udtalte mandag, at regionen ikke har skullet genopbygge flere tusind ødelagte hjem siden Anden Verdenskrig.

Han har også sagt, at mere end 150 skoler og 200 børnehaver blev ødelagt af vandmasserne.

Ud over at være ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen er Armin Laschet også regeringspartiets kandidat til at efterfølge Angela Merkel på posten som forbundskansler.

