Trine Pertou Mach melder sig ind i Enhedslisten

Tidligere folketingsmedlem for SF Trine Pertou Mach er blevet medlem af Enhedslisten.

Det skriver hun torsdag i et opslag på Facebook.

- Til kommunalvalget på tirsdag har vores hovedstad, hvor jeg bor, en helt unik mulighed for at få en ræverød overborgmester og jeg står derfor med fornøjelse på Line Barfods - og resten af listens - hold, skriver hun.

Trine Pertou Mach skriver, at hun har formaliseret, at hun er 'pænt venstreorienteret' ved at blive medlem af Enhedslisten.

- Jeg synes, at den dagsorden de har i København omkring den grønne omstilling, og at København ikke skal blive en rigmandsghetto, er virkelig vigtig, og den vil jeg gerne bakke op om, uddyber hun torsdag over for Ritzau.

Trine Pertou Mach sad i Folketinget for SF i perioden fra 2013 til 2015, hvor hun afløste Villy Søvndal.

Hun var også stedfortræder for Ida Auken i 2009 og 2011.

Trine Pertou Mach blev nævnt som en kandidat til at overtage formandsposten i SF fra Annette Vilhelmsen i 2014, men hun afviste opfordringen.

Medlemskabet af Enhedslisten betyder ikke, at hun planlægger et comeback til politik.

- Det er slet ikke der, mine tanker er. Det er i virkeligheden, at der er et momentum i forhold til kommunalvalget, og mit hjerte banker til venstre og ligger til venstre, og det har det altid gjort, siger hun.

Trine Pertou Mach uddyber, at hun også gerne igen ville være en del af et partifællesskab.

Trine Pertou Mach meldte sig i 2015 ud af SF. Dengang lød begrundelsen over for Information, at hun syntes, at SF på visse områder stod for meget i Socialdemokratiets skygge.

Torsdag siger hun til Ritzau, at Enhedslisten er det parti, som bedst matcher hendes holdninger nu.

- Jeg har ikke noget kritisk at sige om SF, og jeg synes, Pia Olsen Dyhr gør et fantastisk job som formand, siger hun.