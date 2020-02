Trods ansat med corona: TV2 lukker ikke ned

Selvom corona-tilfælde var mødt på arbejde, er der ikke behov for at lukke TV2 ned

En TV2-medarbejder mødte onsdag på arbejde på tv-stationens domicil i København med ny coronavirus i kroppen. Som det første tilfælde i Danmark har medarbejderen dermed eksponeret virussen for hundredvis af kolleger, hvoraf flere potentielt kan være smittet.

Og i dag, torsdag, er alle medarbejdere mødt ind som vanligt på arbejde på TV2.

Men der er ikke grund til bekymring for, at coronavirus dermed er brudt ud i lys lue blandt TV2-medarbejdere og deres familier samt omgangskredse.

Det til trods er yderligere seks medarbejdere fra TV2 sendt i hjemmekarantæne.

'Ikke smittefarlig næste dag'

Efter et pressemøde om situationen torsdag talte Ekstra Bladet med direktør i Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm.

- Han kan vel have smittet en masse medarbejdere derude i går?

- Det er muligt, at den første patient har smittet nogle - ikke kun på sin arbejdsplads, men også andre steder mens han har været i Danmark.

- Derfor gik vi allerede i nat i gang med en kontaktopsporing. Her spørger vi selvfølgelig personen selv: 'Hvem kan du have været i kontakt med?'

- Vi snakker med de enkelte kollegaer, som kan være derude, for at vurdere, om de har været så tæt på ham, at de kan være i risiko for at blive smittet.

- Men de er mødt på arbejde allerede i dag. Hvorfor er det ikke en risiko i sig selv?

- Lad os sige, at man er i kontakt med en smittet den ene dag, så er man ikke selv smittefarlig den næste dag. Men det ville man kunne blive løbet af nogle dage. Derfor har vi ikke valgt at lukke hele Tv-2, som kunne have været et valg.

- Det handler om, at vi kommer meget hurtigt derud og finder ud af, hvem der har været i kontakt med den smittede. De vil så blive sendt hjem i hjemmekarantæne, hvis vi vurderer, at det er det, som skal til.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at deres beredskab vil være bedre til at opfange potentiel smittespredning, før det udvikler sig til egentlige udbrud, end tilfældet har været i Norditalien, hvor der lige nu er mange hundrede smittede.