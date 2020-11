Trods erkendelse: Trump nægter at give sig

For første gang siden valget havde journalister natten til fredag dansk tid mulighed for at stille spørgsmål til Donald Trump i forbindelse med en presseseance.

Det skete, efter at præsidenten havde holdt den årlige Thanksgiving-tale.

Og der var særligt ét spørgsmål, de fremmødte journalister ønskede at få svar på: Er Donald Trump villig til at forlade præsidentposten, hvis valgmandskollegiet til december peger på Joe Biden, og han dermed endegyldigt er udpeget til præsident?

Trump lover at følge valgmandskollegiets præsidentafgørelse

Efter at være blevet stillet det samme spørgsmål adskillige gange, endte Donald Trump med hurtigt at svare bekræftende på spørgsmålet.

- Selvfølgelig ville jeg det, og det ved du godt.

'Koordineret budskab'

Men både før og efter, det svar kom, holdt Trump stædigt fast i, at der var blevet snydt ved valget, og at han dermed reelt ikke havde tabt valget.

Og på Twitter er han da også rasende over, at alverdens medier fokuserer på hans ganske korte indrømmelse, når han hellere vil have fokus på sin egen dagsorden, nemlig hans ubegrundede påstand om, at valgresultatet er fusk.

'Jeg holdt en lang pressekonference i dag efter at have ønsket militæret glædelig Thanksgiving, og jeg indså, at fake news-medierne atter har koordineret, så det sande budskab fra sådan en konference aldrig kommer ud. Den primære pointe var, at der var SVINDLET med 2020-valget, og at jeg VANDT!,' lyder det i et opslag på Twitter fra Donald Trump - et opslag, der sædvanen tro, er blevet markeret af det sociale medie, da 'adskillige kilder har udpeget en anden vinder af valget'.

'Svært at erkende'

På pressemødet, som du kan se et uddrag af over artiklen, gjorde Trump da også hvad han kunne for at undgå at svaret på spørgsmålet om, hvorvidt han vil erkende nederlaget, hvis Joe Biden bliver udpeget som vinder af valgmandskollegiet.

Første gang han blev spurgt, startede han nemlig med at tale uden om.

- Det bliver meget svært at erkende, for vi ved, der har været massiv svindel, lød det fra Donald Trump, hvorefter han talte om en masse relateret til den påståede svindel.

Bordet, som Trump sad ved, da han leverede årets Thanksgiving-tale. Foto: Erin Scott/Ritzau Scanpix

Den samme journalist spurgte derefter Trump om det samme igen, hvorefter Trump igen talte om valgsvindel. Da journalisten forsøgte at bryde ind, blev Trump i stedet fornærmet.

- Du skal ikke tale sådan til mig. Jeg er USA's præsident. Tal aldrig til præsidenten på den måde, lød det fra Trump, inden han gav ordet til en anden journalist - som stillede præcis det samme spørgsmål.

'Der vil ske en masse ting'

Og her valgte Trump så endelig - ganske kort - at svare.

- Selvfølgelig vil jeg det. Selvfølgelig vil jeg det. Og det ved du. Men jeg tror, der vil ske en masse ting mellem nu og 20. januar (Bidens indsættelse, red.). Der er blevet fundet omfattende svindel. Vi er som et tredjeverdensland, lød det fra Trump, der altså ikke ønskede at dvæle ved magtoverdragelsen.

Valgmandskollegiet mødes på tværs af USA 14. december. Her skal de sammen udpege USA's næste præsident. Hver enkelt valgmand er principielt forpligtet til at pege på den præsident, som har fået flertal af vælgerne i den pågældende stat. Det hænder dog til tider, at enkelte valgmænd bliver såkaldte 'faithless electors' og peger på en anden kandidat. Det er dog som regel i så beskedent omfang, at det ikke har nogen betydning for det endelige udfald.

