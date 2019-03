Trods grøn vision: Staten har kun købt én elbil

Én elbil ud af næsten 2000 bilkøb.

Selvom regeringen har en vision om, at man i 2030 skal have en million grønne biler på de danske veje, er staten ikke selv det gode forbillede, som de elles kunne være.

Således præsenterede Danmarks Statistik fredag, at staten siden 2017 blot har købt en enkelt elbil ud af 1972 biler. De 1972 biler dækker over alt fra politibiler til de køretøjer Fødevarestyrelsen bruger, når de rykker ud og laver kontrolrapporter.

Modsat den danske stat er Carsten Andersen trofast over for de grønne biler. Her ses han med sin 3. - og alle tre har været en Toyota Prius. Foto: Olivia Loftlund

'Ikke meget'

Ekstra Bladet fangede Venstres energi- og klimaordfører, Thomas Danielsen, over telefonen, der grinte lidt, da tallene blev nævnt:

- Ja, det er jo ikke meget. Der er ingen tvivl om, at det er mere hensigtsmæssigt, at staten i højere grad tænker i miljøvenlige og grønne biler.

Thomas Danielsen. Foto: Folketinget

- Der skal ikke være et politisk diktat om, at det skal være elbiler. Vi bifalder teknologineutrale, grønne biler. Men vi er ikke særligt langt fremme i skoene, siger han til Ekstra Bladet.

- I burde jo være 'first moovers'. Hvorfor er I ikke det?

- De er formentlig noget med udbudskriteriet at gøre. Men hybridbiler burde være et minimumskrav på ministerbiler fremadrettet. Der har man de muligheder, man også har med en almindelig bil, siger Thomas Danielsen.

- Der er ikke nogen tvivl om, at der stadigvæk er mangler ved en Tesla, der gør, at den ikke kan være førstevalget. Blandt andet i forhold til distance, rummelighed og noget så simpelt som en jydekrog.

Sådan ser Teslas nyeste model ud. Pr-foto

Under en million

Tager man et kig på Teslas hjemmeside, fremgår det, at deres nye Model X har seks sæder, rammer 100 kilometer i timen på under fem sekunder, har en rækkevidde på 565 kilometer og koster tilmed under en million kroner. Derudover har modellen også firehjulstræk.

- Jeg mener helt principielt, at staten skal gå foran med henhold til grønne biler, og det er noget, vi skal have lavet en strategi for, siger Thomas Danielsen fra Venstre og fortsætter:

- Som en del af den proces skal staten selvfølgelig være med fremme i feltet. Fremtiden er ikke fossile biler. Så det kommer helt naturligt, men vi skal også opsøge det aktivt.

'Ikke imponerende'

Hos Socialdemokraterne klapper man heller ikke i hænderne over den ene elbil.

- Det lyder ikke imponerende. Men det kræver jo også, at de grønne biler kan løse opgaverne, som benzin slugerne kan, siger partiets klimaordfører, Jens Joel.

- Vi vil gerne tilskynde, at man i det offentlige skifter ud med en grøn bil, hvis man kan.

Foto: Mathias Christensen

Samtidig understreger han, at man er nødt til at vide, hvilke funktioner bilerne skal løfte, da der stadigvæk er opgaver en grøn bil ikke vil kunne klare.