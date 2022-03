Trods heftig debat vedtager Folketinget særlov for ukrainere

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en særlov, som giver midlertidigt ophold til ukrainere, som er flygtet til Danmark som følge af Ruslands angreb på Ukraine. Opholdstilladelsen gælder i to år.

Kun partiet Frie Grønne stemte imod, mens Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet stemte hverken for eller imod.

Særloven - der også er kendt som ukrainerloven - skal blandt andet gøre det lettere for ukrainere hurtigt at få et arbejde, komme i skole og modtage offentlige sundhedsydelser.

Loven blev fremsat mandag og er blevet hastebehandlet af Folketinget. Og trods en række ændringsforslag blev forslaget vedtaget, som det oprindeligt var blevet fremsat.

Regeringens støttepartier stemte for forslaget på trods af stor utilfredshed med at loven i høj grad bliver finansieret med penge fra udviklingsbistanden.

Særloven koster 2,2 milliarder kroner i 2022, og over 2 milliarder er taget fra udviklingsbistanden, der bliver givet til verdens fattigste.

Støttepartierne forsøgte i sidste øjeblik at ændre finansieringen ved at fremsætte et ændringsforslag til loven kort tid inden afstemningen. Partierne foreslog at kun 400 millioner kroner skulle tages fra udviklingsbistanden.

- Vi har i mange år haft meget lave asyltal. Det har betydet, at meget få penge fra den danske udviklingsramme er gået til at finansiere flygtningemodtagelse, sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fra talerstolen.

- Nu er vi så i den anden situation. Nu håber jeg på, at Folketinget vil stemme de ændringsforslag ned, og bakke regeringen op i, at det må være rimeligt, at udviklingspolitikken holder for i den ekstraordinære situation, vi står i.

Fra Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører, Rosa Lund, lød det:

- Netop fordi vi står i den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig - netop derfor - skal vi jo ikke finansiere den her aftale ved at lave besparelse på udviklingsbistanden. Det giver simpelt hen ikke nogen mening, sagde hun.

Ændringsforslaget endte med at blive nedstemt.

De Konservative havde på forhånd fremsat et ændringsforslag til loven. Partiet ville gerne have lovforslaget delt i to.

Et om at lade ukrainske statsborgere få ophold og ét om at lade flygtninge, der har søgt asyl Ukraine, få ophold i Danmark.

Ændringen blev ikke vedtaget, men De Konservative stemte for loven alligevel.

Loven træder i kraft den 17. marts, men det er allerede nu muligt at søge om opholdstilladelse efter særloven.

Forventningen er, at de første opholdstilladelser kan blive udsted i den kommende weekend.