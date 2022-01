Trods Radikales krav: Statsminister går til valg på ren S-regering

Selv om De Radikale udelukker at støtte en ren socialdemokratisk regering efter næste valg, så bliver det ikke desto mindre det, som statsminister Mette Frederiksen (S) vil gå til valg på.

Det siger hun i en debat med De Radikales politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen lørdag.

- Jeg går til valg på, at den her regering fortsætter sit arbejde. Fordi vi har en manøvredygtig regering, der evner at skabe de nødvendige resultater, siger Mette Frederiksen.

Fredag bragte Politiken et interview med Sofie Carsten Nielsen. Her afviste hun, at hun efter næste valg vil lægge mandater til en regering med kun et parti, som det er tilfældet nu.

- Vi udelukker at pege på en etpartiregering, sagde hun til avisen.