Trods trusler om fyring: DF freder Eva Kjer

På trods af trusler om 'et rødt kort' har DF valgt ikke at fyre fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Hun får i stedet endnu en næse

Selv om Dansk Folkeparti har truet fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) med en fyreseddel, så vælger partiet at lade hende fortsætte på posten.

I stedet vil DF rejse en markant kritik af ministerens ageren i den såkaldte muslinge-sag.

- Vi lægger op til, at hun skal have en næse som en klar markering af, at det her ikke er godt nok, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, til Ekstra Bladet.

- Samlet set synes vi, at hun er rigtig dårlig til at tage det her alvorligt nok, og hun har mere end svært ved at se Folketingets og forligskredsens behov. Derfor har hun heller ikke været god nok til at orientere, fortsætter han.

Unik adgang

Sagen bunder i Berlingskes afsløringer af, hvordan myndighederne i en årrække har givet nogle af landets største muslingefiskere unik adgang til at fiske i Storebælt.

Fiskerne har ifølge avisen tilsyneladende bare kunnet ringe til embedsmænd og få adgang til fangsterne.

De ekstra muslingefangster er givet gennem et såkaldt forsøgsfiskeri, som i flere måneder ad gangen har givet Danmarks største muslingefiskere mulighed for at fange blåmuslinger i udvalgte områder.

Sagen har i en grad fået DF's fiskeriordfører, Ib Poulsen, op af stolen. Han har kritiseret, at fiskeriordførerne først er blevet orienteret om sagen i sidste uge, efter at Berlingske havde kontaktet Eva Kjer Hansens ministerium.

Raslede med sablen

Konflikten blev yderligere optrappet af et samråd onsdag, hvor Eva Kjer Hansen holdt fast i, at hun har håndteret forløbet efter bogen. Det udløste stor utilfredshed blandt et politisk flertal.

Oven på samrådet raslede Ib Poulsen i den grad med sablen:

- Efter samrådet må jeg bare sige, at vi ikke kan give hende én til kritisk beretning. Slet ikke når vi allerede har sagt, at hun næste gang får det røde kort, siger Ib Poulsen.

Fik gult kort

Han henviser til, at Folketinget så sent som i februar i år gav fiskeriministeren hård kritik for at forhale lovgivning rettet mod landets største muslingefiskere.

Dengang sagde Dansk Folkeparti, at ministeren fik det gule kort. Beskeden var, at hun automatisk – hvis det gentog sig – kunne se frem til en fyreseddel.

Ikke desto mindre har DF valgt endnu engang blot at rejse en kritik af Eva Kjer Hansen.

Kan godt få flere næser

- Peter Skaarup, Ib Poulsen har udtalt, at man ikke kunne give Eva Kjer endnu et gult kort. Er det ikke netop det, I gør?

- Man kan kalde det, hvad man vil. Men hvis vi bliver i fodboldsproget, så kan man jo godt få flere påtaler i løbet af en kamp, uden at det udløser et rødt kort. Det her kan man kalde en påtale, en advarsel, eller en næse. Og man kan godt få flere næser.

- Handler det her også om, at vi er tæt på et valg, og så er det ikke så smart at begynde at udtrykke mistillid til en minister?

- Nej, det er gør det faktisk ikke. Det er en afvejning af, at vi selvfølgelig har et behov for at markere i udvalget, at vi gerne vil have oplysninger i hus fra ministeren, uden at skulle kalde i samråd, eller efter at medierne er begyndt at grave i ting og sager. Det er uafhængigt af, hvornår der er folketingsvalg, at vi har den holdning, siger Peter Skaarup.