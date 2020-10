Trods virus-smitte: Trump fortsætter med store vælgermøder

To personer, der deltog i præsident Donald Trumps vælgermøde i delstaten North Carolina i sidste uge, er blevet testet positive for coronavirus.

Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder i byen Gaston, skriver nyhedsbureauet AP.

De to smittede havde ikke forbindelse til hinanden, lyder det videre.

På trods af den igangværende coronapandemi har Trump ikke skruet ned for sine vælgermøder. Tværtimod har præsidenten samlet tusindvis af tilhængere i flere amerikanske byer.

Vælgermøderne er blandt de største nationale begivenheder på et tidspunkt, hvor adskillige delstater har indført sociale begrænsninger for at bremse smittespredningen.

- Det betyder ikke noget, hvem du er, eller hvor du er, når du samler en masse mennesker på trang plads. Og når næsten ingen har mundbind på, så er det de perfekte omstændigheder for et virus til at sprede sig, siger Anthony Fauci, der er USA's øverste ekspert i smitsomme sygdomme.

Trump-kampagnen har forsvaret vælgermøderne med, at det ikke er anderledes, end når Black Lives Matter-bevægelsen afholder demonstrationer.

Præsidenten har også sagt, at han gerne ser, at USA vender tilbage til mere 'normale tilstande', skriver AP.

Washington er forskanset og klar til valg

Nogle delstater har uddelt bøder til steder, der har afholdt vælgermøderne, på grund af overtrædelse af forsamlingsforbud.

Alligevel fortsætter vælgermøderne. Torsdag lokal tid er Trump i Florida.

Her kritiserer Trump Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, for at ville lukke ned for det amerikanske samfund og dermed ødelægge landets økonomi for at stoppe pandemien.

Biden, der også er i Florida torsdag, siger på et drive-in vælgermøde, at han ikke har til hensigt at lukke landet ned.

- Jeg lukker ikke ned for økonomien, men jeg vil lukke ned for virusset, siger han.

- Vi har brug for en præsident, der bringer os sammen, og ikke en, der deler os. Landets sjæl og hjerte er på spil, tilføjer han.

Biden og Trump står næsten lige i meningsmålinger fra Florida, der regnes som en af de vigtige svingstater, der er med til at afgøre valget den 3. november.