Trodser Pape: Pernille Weiss stiller op til genvalg

Pernille Weiss stiller op til genvalg som De Konservatives spidskandidat til Europa-Parlamentet.

Det siger hun til Ritzau.

Det sker, efter hun er blevet indstillet af Fanø Vælgerforening med opbakning fra flere konservative lokalpolitikere rundt i Danmark.

- Jeg siger selvfølgelig ja til den opfordring fra de mennesker, der stiller sig ud i stormvejret sammen med mig, siger hun.

Udmeldingen kommer efter en del tumult den seneste uge i partiet.

Sidste fredag besluttede to lokale vælgerforeninger for De Konservative at indstille Pernille Weiss til genvalg som spidskandidat til valget til EU-Parlamentet.

Stort drama

Det hujede ikke partiets formand, Søren Pape Poulsen. Det viste en mail, som avisen Berlingske var kommet i besiddelse af.

'At I ønsker et medlem af Europa-Parlamentet, der grundet sin adfærd gør folk syge af at arbejde for hende, er jo op til jer. Men her har FU (forretningsudvalget, red.) m.fl. en anden moral,' tordnede Søren Pape Poulsen ifølge Berlingske og fortsatte:

'Dette parti har altid været sin egen værste fjende, da intern ævl og kævl altid er udstillet i medierne. Men det må så være det, I ønsker. Jeg er dybt chokeret over jeres opførsel,' stod der blandt andet i mailen.

Og som Ekstra Bladet for nyligt kunne berette, har den konservative partitop forsøgt at banke de to vælgerforeninger på plads, fordi de vil genopstille Pernille Weiss, som har haft problemer med arbejdsmiljøet på sit kontor.

Søren Pape Poulsen har af samme årsag opfordret Pernille Weiss til at trække sig efter en intern undersøgelse af sagen, men det har hun nægtet.

Silkeborg vælgerforening trak tidligere på ugen sin indstilling af Weiss tilbage. Men nu indstiller vælgerforeningen på Fanø Pernille Weiss igen.

Og den indstilling har hun i sinde at takke ja til, da hun gerne vil fortsætte med at arbejde for sin politik i EU, siger hun. Uagtet om det er mod formandens ønske.

Landsrådsmøde

- En gang imellem kan man være uenige. Det er vi så her. Men at landsrådet, som den højeste demokratiske myndighed i partiet, skal tage stilling til det, det tror jeg, Søren Pape respekterer, siger hun.

Christian Lorenzen, der er gruppeformand på Fanø, har tidligere sagt, at vælgerforeningerne ikke har fået indblik i undersøgelsen og derfor ingenting har set, der diskvalificerer Weiss.

- Vi vil ikke være med til at henrette nogen uden rettergang. Det er et ønske om, at vi agerer som et demokratisk funderet parti, og at forretningsudvalget ikke agerer alene, sagde han i forbindelse med første indstilling i forrige uge.

Dermed bliver der lagt op til, at der skal tages stilling til Pernille Weiss' kandidatur på De Konservatives landsrådsmøde, som bliver afholdt i Herning den 23. og 24. september.

- Jeg håber inderligt, at vi alle sammen lander på benene og fokuserer på at lave grøn og konservativ politik i EU, siger Pernille Weiss.