Troels Lund Poulsen: Ingen ekstra feriepenge til danskerne

I kølvandet på de lange forhandlinger om nye hjælpepakker kommer der ingen ekstra feriepenge til danskerne i første omgang.

Det fortæller Troels Lund Poulsen efter forhandlingernes afslutning.

- Der er også ting, vi ikke har fået igennem. Vi vil ikke lægge skjul på, at vi gerne ville have feriepengene med i aftalen, siger han.

Han siger, at Venstre i stedet vil fremsætte et beslutningsforslag, der skal opnå flertal rundt om regeringen for at udbetale de sidste to ugers feriepenge.

Kollerup: Ikke nu

Erhvervsminister Simon Kollerup siger, at regeringen kommer til at indkalde til politiske forhandlinger omkring feriepengene inden udgangen af november måned.

- Når det ikke bare lige er at udbetale feriepengene, så er det fordi, at vi lige har udbetalt feriepenge i oktober måned.

- Vi læner os op af den sagkundskab, som Nationalbanken er kommet med. Derfor handlede de her forhandlinger ikke om feriepenge, siger han.

Tulmultarisk forløb

Troels Lund Poulsen siger på pressemødet, at han er glad for at være en del af aftalen, men understreger også, at han ikke er tilfreds med forløbet.

- Det har været et tulmultarisk forløb.

- Derfor er det godt, at ordningerne løber frem til 31. januar siger han, med henblik på at der ikke skal forhandles igen lige om lidt.

Hjælp til restriktionsramte

Aftenens aftale, som alle partier i Folketinget undtagen Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står bag, indebærer hjælp til erhvervs- og kulturlivet.

Blandt andet bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 procent.

Til kulturlivet afsættes der 250 millioner samt 25 millioner til arbejdslegater målrettede kunstnere.

Studerende kan se frem til muligheden for ekstra SU-lån, ligesom dagpengeretten forlænges.