Tror på succes trods 20 års mandattørke

Kristendemokraterne har ikke haft mandater i Folketinget siden valget i 2001. Partiet har dog været opstillingsberettiget hver gang og vil øjensynligt være det igen til næste folketingsvalg.

Mandag fortæller formand Isabella Arendt, at partiet på mindre end et år har indsamlet de nødvendige vælgererklæringer. Og at troen på, at det vil lykkes denne gang, er intakt.

Ikke mindst fordi partiet i 2019 var blot 194 stemmer fra at komme ind.

- Internt i partiet er modet et helt andet efter valget. Vores indsamling af vælgererklæringer er gået ekstremt hurtigt. Rigtig mange frivillige bakker op, vi mærker en optimisme og en medlemsfremgang.

- Vi mærker en optimisme internt, som man selvfølgelig ikke kan se i statistikkerne endnu. Der er en iværksætterfornemmelse hos os, selv om vi er et 50 år gammelt parti, siger Isabella Arendt.

Isabella Arendt måtte i starten af valgkampen overtage formandsposten i partiet, da forgængeren Stig Grenov blev sygemeldt. Hun noterer sig, at næste valgkamp dermed vil være med den samme formand hele vejen igennem.

- Det virker nemmere at gøre det på den måde, siger hun i spøg.

Isabella Arendt blev efter valget valg som formand for Kristendemokraterne. Og partiets linje vil da heller ikke ændre sig mærkbart inden næste valg, hvor fokus igen vil være på mærkesagerne børn, klima, frihed og udsatte.

- Vi finjusterer altid vores politik, fordi verden udvikler sig. Men langt hen ad vejen vil man som vælger kunne genkende det, vi sagde i 2019 til næste valg. For det er dem, vi er, og det er det, vi mener. Det kommer ikke til at ændre sig mærkbart.

- Klimakrisen er jo ikke afblæst, og inden for familiepolitikken er der ikke sket de lovede forbedringer. Der er ikke kommet minimumsnormeringer eller de lovede forbedringer. Der er ikke kommet mere frihed til folkeskolen eller tillid til lærerne, siger formanden.

De seneste uger har flere fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti lagt op til, at partiet skal have en mere klar kristen fremtoning.

Isabella Arendt ser dog ikke et større samarbejde med Dansk Folkeparti af den grund.

- Det ser vi slet ikke. Jeg synes også, at kristne værdier skal fylde mere i vores samfund. Men ikke de værdier, eksempelvis Morten Messerschmidt (DF) prædiker.

- Og når Marie Krarup (DF) siger, at syriske flygtninge ikke er vores næste, så er det noget, vi kommer til at kæmpe meget imod.

- Jo mere de misbruger kristendommen til at diskriminere, jo længere kommer vi til at stå fra hinanden.