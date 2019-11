Truet af Trump: 'Chokerende'

Hvorvidt den amerikanske præsident Donald Trump har misbrugt sin magt i forbindelse med den såkaldte Ukraine-sag, er lige nu en af de helt store emner i amerikansk politi.

Flere vidner i sagen er gennem den seneste måned blevet afhørt i Kongressen, og senest er den tidligere amerikanske ambassadør i Ukraine Marie Yovanovitchs afhøring blevet offentliggjort.

Det skriver BBC.

Udskriften af afhøringen, der er blevet udgivet af præsidentens modstandere Demokraterne, afslører, at Yovanovitch følte sig yderst truet af Trump.

Det er blandt andet en samtale, som Trump har haft med den tidligere ukrainske leder Volodymyr Zelensky, der løber Yovanovitch koldt ned ad ryggen.

'Altså, hun (Yovanovitch, red.) kommer til at gå gennem nogle ting,' skulle præsident have sagt, mens han også skulle have kaldt hende 'dårlige nyheder' i forbindelse med telefonsamtalen.

Trump: Afslør ham!

Disse udtalelser forklarede Mira Yovanovitch, at hun fandt 'meget bekymrende', 'chokerende', og at det var en form for trussel.

Derudover fortalte hun under afhøringen, at hun den ukrainske justitsminister havde sagt til hende, at 'hun virkelig skulle holde øje med sin ryg'.

Overordnet handler hele sagen om, at man skal undersøge, hvorvidt Trump har udført magtmisbrug ved at udnytte sin forbindelse til den ukrainske regering for at undersøge, hvorvidt Joe Bidens søn Hunter har været involveret i korruption i forbindelse med sit samarbejde med et ukrainsk gas-firma.

Finder man grund til at starte en egentlig efterforskning, kan det lede til en rigsretssag mod den amerikanske præsident, hvilket i sidste ende kan koste ham sit embede.

