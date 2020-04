Trump advarer Kina om konsekvenser for virusudbruddet

USA's præsident, Donald Trump, advarer om, at Kina bør tage konsekvenserne af virusbruddet, hvis landet var ansvarlig for det.

Det siger han på sit daglige pressemøde i Det Hvide Hus i Washington D.C. natten til søndag dansk tid.

- Hvis det var en fejl, var det en fejl. Men hvis Kina var ansvarlig for det, mener jeg, at der helt sikkert bør være konsekvenser, siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten tilføjer, at USA's forhold til Kina var godt, 'lige indtil landet gjorde dette'.

- Det (virusudbruddet, red.) kunne have været stoppet i Kina, før det begyndte, og det blev det ikke. Nu lider hele verden på grund af det, siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at de amerikanske myndigheder er i gang med en undersøgelse af virussets oprindelse.

Trump-administrationen har tidligere udtalt, at den ikke udelukker, at virusset ved en fejl slap ud fra et laboratorie i Wuhan, der forskede i flagermus.

Det har talsmand for Kinas udenrigsministerium Zhao Lijian afvist og sagt, 'at der ikke er bevis for det', skriver AFP.

Donald Trump såede på pressemødet endnu engang tvivl om Kinas officielle dødstal, der fredag blev opjusteret, skriver Reuters.

Klokken 01.30 natten til søndag dansk tid har USA registreret 38.664 coronarelaterede dødsfald. Kina har registreret 4636, viser tal fra Johns Hopkins University. På verdensplan er over 159.000 registreret døde.

- Det antal er umuligt, siger Donald Trump ifølge AFP om Kinas antal døde.

Donald Trump kommenterede også forholdet til Nordkorea, som han ifølge Reuters kaldte 'fint'. Han tilføjede, at han for nylig modtog et 'pænt' brev fra Nordkoreas leder, Kim Jong-un.