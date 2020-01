Trump-advokat om anklager: - Uforskammet

Advokater for USA's præsident Donald Trump affejer anklagerne i rigsretssagen mod ham og beder senatorerne om at afvise sagen.

Det fremgår af et referat af det forsvar, de vil fremlægge, når sagen for alvor indledes i Senatet tirsdag.

Advokaterne opfordrer Senatet til at afvise anklagerne og frikende præsidenten. Ifølge dem har han ikke begået handlinger, der kan føre til en rigsretssag.

- Senatet bør hurtigt afvise disse utilstrækkelige rigsretsanklager og frifinde præsidenten, lyder det i et resumé af den republikanske præsidents forsvar, der indsendes til Senatet mandag.

Trump anklages for at have misbrugt sin magt og for at have obstrueret Kongressens arbejde. Det fremgår af det anklageskrift, som Repræsentanternes Hus har sendt videre til Senatet.

Demokraterne mener, at Trump misbrugte den magt, der ligger i hans embede, da han i juli sidste år angiveligt forsøgte at presse Ukraines præsident til at grave snavs frem om den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og dennes søn.

Det skal være foregået med trusler om at tilbageholde amerikansk militærhjælp til Ukraine.

Men Trumps advokater mener, at præsidenten var i sin fulde ret til at handle, som han gjorde. Det handlede om at undersøge korruption, siger de.

Advokaterne betegner anklagerne mod Trump som en 'uforskammet politisk handling', der er resultatet af en 'manipuleret proces', som Senatet må afvise.

Det oplyser en unavngiven kilde, der arbejder i præsidentens juridiske team, over for avisen New York Times.

I det 111 sider lange anklageskrift, som er videresendt til Senatet, argumenterer demokratiske politikere for, at Trump skal fjernes fra embedet for at beskytte USA's nationale sikkerhed.

Den kontroversielle præsident har selv gentagne gange betegnet processen som 'en heksejagt'. Han hævder, at han intet forkert har foretaget sig.

Trump er kun den tredje af USA's i alt 45 præsidenter, der risikerer at blive afsat ved en rigsretssag.

Politiske iagttagere vurderer imidlertid, at der er en ret lille risiko for, at det sker. Trumps partifæller i Det Republikanske Parti har flertal i Senatet. For at afsætte ham kræver det, at mindst 20 republikanere stemmer imod præsidenten.

Trump selv er bortrejst, når den historiske sag mod ham indledes. Mandag aften rejser han til Schweiz, hvor han deltager i det årlige topmøde i World Economic Forum.