Trump-advokat sagsøgt

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani har fået en sag på nakken.

Virksomheden Dominion Voting System, der leverer digitale afstemninger, har nemlig sagsøgt den kendte advokat.

Det skriver New York Times.

Rudy Giuliani er tidligere borgmester i New York og han var en af Donald Trumps trofaste støtter under dennes sidste tid som præsident i USA.

Således var han også en nøglefigur i Donald Trumps angreb på præsidentvalget, der som bekendt sendte nøglerne til Det Hvide Hus i hænderne på Joe Biden.

Donald Trump har således holdt fast i, at der var snyd involveret i valget, hvilket han gang på gang har undladt at føre bevis for. Det er heller ikke beskyldninger, som har gjort, at officielle kanaler har stemplet valget.

Rudy Giuliani har sammen med Trump angrebet valget. Han har konkret angrebet Dominion Voting System, og hvor han har sagt, at så længe det bliver brugt, er der mulighed for snyd.

I alt er søgsmålet på 107 sider, og selskabet mener, at advokatens angreb på selskabets system har kostet 1,3 milliarder dollars.