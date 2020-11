Trump-advokat vækker opsigt

Klokken 18 torsdag dansk tid holdt Trump-lejren, anført af advokaten Rudy Guiliani, et pressemøde, som vækkede stor opsigt og bliver diskuteret vidt og bredt på sociale medier.

Ikke kun, fordi Rudy Giuliani på pressemødet endnu engang fremsatte påstanden om, at nogen - sandsynligvis Demokraterne - ifølge lejren står bag et stort og velorganiseret komplot for at få valgt Joe Biden som den kommende præsident af USA.

Men også fordi, at en besynderlig, mørk væske sivede ned ad advokatens ansigt under store dele af pressemødet.

På det sociale medie Twitter er reaktionerne på den mørke væske mange.

'Rudy Giuliani, dit hår bløder!' skriver en bruger således på det sociale medie oven over et billede af den forhenværende New York-borgmester.

'Bløder Rudy Giuliani fra tindingerne, mens han står og lyver overfor Amerika,' spørger en anden.

Trump trækker søgsmål i Michigan

Mindre blodig forklaring

Flere amerikanske medier, herunder Sky News og TMZ har også berettet om fadæsen. De gætter dog på, at væsken ikke er blod, men derimod sved blandet med mørk hårfarve.

Præsidenten har siden valget 3. november påstået, at der har været fusk med stemmerne i en række stater, og at han er den rigtige vinder af valget. Inden pressemødet torsdag havde Trump da også annonceret på Twitter, at der ville blive fremlagt 'en klar og mulig vej til valgsejr'.

Ifølge Niels Bjerre Poulsen, lektor på Center for Amerikanske Studier på SDU, er der dog ingen beviser for de påstande, der blev lagt frem på torsdagens pressemøde.

Den historie kan du læse her.

Sådan så det ud, da advokaten torsdag aften 'blødte' fra tindingerne. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

