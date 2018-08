Trump ændrer forklaring om møde med russisk kontakt

Donald Trump erklærede, at møde med russer handlede om et adoptionsprogram. Nu erkender han, at formålet med mødet var få oplysninger om Hillary Clinton

USA’s præsident, Donald Trump, har ændret forklaring om baggrunden for et møde med en russisk advokat i Trump Tower i New York under valgkampen i juni 2016.

Trump skrev søndag på Twitter, at hans ældste søn, Donald Trump Jr., mødtes med den russiske advokat Natalja Veselnitskaja for at indsamle oplysninger om Demokraten Hillary Clinton.

'Fake News rapporterer, en fuldstændig fabrikation, at jeg er bekymret over et møde min vidunderlige søn, Donald, havde i Trump Tower', skriver Trump som reaktion på en artikel i Washington Post.

'Dette var et møde for at få informationer om en modstander, totalt lovligt og helt normalt i politik – og der kom intet ud af det. Jeg havde ikke kendskab til det', skriver han.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018

Trump-kampagnens oprindelige forklaring lød, at mødet handlede om et program for adoption af russiske børn.

Donald Trump har ændret forklaring om møde med russisk kontakt. Foto: AP

Demokraterne kritiserer straks præsidentens nye forklaring.

'Russerne tilbød skadelige oplysninger om din modstander. Din kampagne tog imod det. Og russerne leverede', skriver topdemokraten Adam Schiff på Twitter.

'Du vildledte dit land om formålet med Trump Tower mødet, da det blev kendt. Nu siger du, at du ikke kendte til mødet på forhånd. Dette er hverken normalt eller troværdigt', skriver han.

The Russians offered damaging info on your opponent. Your campaign accepted. And the Russians delivered.



You then misled the country about the purpose of the Trump Tower meeting when it became public.



Now you say you didn’t know in advance. None of this is normal or credible. https://t.co/AEDYiIbXyY — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) August 5, 2018

Den russiske advokat Natalja Veselnitskaja har angiveligt gode forbindelser til Kreml i Moskva. Foto. AP

Donald Trump Jr. har tidligere forklaret til kongressens efterretningsudvalg, at hans far, præsident Donald Trump, ikke var orienteret om mødet på forhånd.

Både Paul Manafort, tidligere kampagnechef for Trump, og Jared Kushner, Trumps svigersøn, deltog i mødet.

Ved sine fulde fem

Trump Jr. fortalte, at han mødtes med advokat Natalja Veselnitskaja for at finde ud af, om Hillary Clinton var 'ved sine fulde fem' - ikke for at samarbejde med Rusland om at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

- Hvis de havde oplysninger angående en præsidentkandidats egnethed, karakter eller kvalifikationer, mente jeg, at jeg i det mindste burde høre, hvad de havde at sige, skal præsidentens søn have sagt.

Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., har forklaret, at han ikke havde til hensigt at samarbejde med Rusland om at vinde præsidentvalget. Foto: AP

E-mails, som senere er blevet offentliggjort, viser, at Trump Jr. havde fået besked om, at han ved mødet kunne modtage kompromitterende materiale om farens rival.

'Hvis det er, som du skriver, så elsker jeg det', svarede sønnen på e-mail.

Over 30 sigtet

Amerikanske efterretningstjenester har konkluderet, at Rusland forsøgte at påvirke udfaldet af præsidentvalget i november 2016 til fordel for Donald Trump.

Særanklager Robert Mueller er i gang med en undersøgelse, der også ser på, om nogen fra Donald Trumps inderkreds forsøgte at samarbejde med Kreml.

Flere end 30 amerikanske og russiske statsborgere er foreløbig sigtet i forbindelse med undersøgelsen.