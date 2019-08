Trump aflyser besøg i Danmark

USA’s præsident, Donald Trump, kommer alligevel ikke på officielt besøg i Danmark, der ifølge planen skulle have fundet sted 2. til 3. september.

Det sker efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) har afvist et muligt salg af Grønland til USA.

Det skriver Trump på Twitter natten til onsdag dansk tid.

- Danmark er meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentarer om, at hun ikke er interesseret i at drøfte et salg af Grønland, vil jeg udsætte vores møde, der skulle have fundet sted om to uger, til et andet tidspunkt.

Trump tilføjer, at Mette Frederiksen har 'sparet en masse omkostninger for både USA og Danmark ved at være så direkte'.

- Det takker jeg hende for og ser frem til et møde engang i fremtiden.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Trump bekræftede søndag, at USA har en ’strategisk interesse’ i at købe Grønland på grund af øens beliggenhed og forekomsten af naturressourcer.

Statsminister Mette Frederiksen, der på det tidspunkt var på besøg i Grønland, kaldte ideen for 'absurd'.

- Grønland er ikke til salg. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håber vedholdende, at det ikke er noget, der er alvorligt ment, sagde statsministeren.

Mere følger...