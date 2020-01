Trump afviser miljøforkæmperes dommedagsprofetier

USA's præsident, Donald Trump, tager i en tale tirsdag ved et økonomisk topmøde i Schweiz afstand fra miljø- og klimaforkæmperes 'dommedagsprofetier'.

- Vi må afvise evige dommedagsprofeter, som advarer om, at verden er truet af stor miljøkrise, siger Trump på førstedagen af mødet i Verdens Økonomiske Forum i Davos.

Her er der stort fokus på klimaet, og unge klimaaktivister som svenske Greta Thunberg skaber mange overskrifter.

- Dette er ikke en tid til pessimisme - men til optimisme. Angst og tvivl er ikke godt, man skal se fremad med optimisme, siger Trump.

- Dommedagsprofeterne med deres visioner om en apokalypse. De forudså overbefolkning, og så forudså de, at olien vil slippe op. Vi vil aldrig tillade, at radikale socialister ødelægger vores økonomi, siger han.

Han fastslår imidlertid, at USA slutter sig til et initiativ, som er fremsat på mødet i den schweiziske bjergby. Initiativet indebærer, at der skal plantes 1000 milliarder træer.

Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

Den amerikanske præsidents tale var koncentreret om USA's økonomiske fremgang. Han holdt den samtidig med, at en historisk rigsretssag mod ham indledes i Senatet i Washington - tusindvis af kilometer væk fra den lille alpeby i Schweiz.

Den amerikanske leder siger, at forholdet mellem Kina og USA aldrig har været bedre. Trump siger samtidig, at den amerikanske økonomi er stærk med rekordlav arbejdsløshed, stigende lønninger og høj beskæftigelse.

- Vi opbygger en økonomi, som fungerer for alle, hedder det i talen, der til tider lød som en tale fra en valgturné op til efterårets præsidentvalg.

På vej ud efter talen blev Trump spurgt om, hvad han mener om Greta Thunbergs kritik.

Han svarede blandt andet, at USA arbejder for ren luft og rent vand.