Trump afviser pres fra Kongressen i Khashoggi-sag

Præsident Donald Trump bliver stærkt kritiseret for at ignorere en tidsfrist fra den amerikanske kongres om at give informationer om, hvem der menes at stå bag drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Trump-administrationen havde fået en tidsfrist frem til fredag til at oplyse, hvem den mener står bag forbrydelsen. Det skulle også oplyses, og om der er planlagt sanktioner mod de pågældende.

Men der er ikke kommet nogen rapport. Repræsentanter for præsidenten siger, at Trump ikke mener, at han behøver at efterkomme Kongressens krav om en reaktion. Dette har ført til kritik af præsidenten fra flere sider.

- Trump-administrationens afvisning af at svare på dette spørgsmål fra Kongressen understreger behovet for, at vi får undersøgt til bunds, hvad der styrer præsidentens udenrigspolitik, siger demokraten Eliot Engel.

Engel leder udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Også nogle af Trumps partifæller har tidligere kritiseret ham for hans håndtering af sagen.

Kritikken tog til, da præsidenten afviste efterretningstjenesten CIA's beviser for, at den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, var indblandet i drabet.

Medlemmer af begge partier har mistanke om, at Trump er påvirket af sine personlige økonomiske interesser.

Den saudiarabiske journalist og systemkritiker blev i oktober 2018 dræbt under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Det skabte meget røre internationalt.

Et år før drabet på Khashoggi fortalte Saudi-Arabiens kronprins en af sine nærmeste, at han ville bruge "en kugle" mod journalisten, hvis han ikke stoppede sin kritik af regimet. Det skrev The New York Times tidligere på ugen.

Ifølge avisen er samtalen det til dato mest detaljerede bevis for, at kronprinsen overvejede at slå Jamal Khashoggi ihjel.

Saudi-Arabien siger, at drabet blev udført af en gruppe, som ikke havde fået ordre til det.