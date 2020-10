Trump afvist

En føderal domstol i New York har tirsdag afvist en anmodning fra Trump-administrationen om at afvise et sagsanlæg fra Jean Carroll, en tidligere klummeskriver i magasinet Elle

Præsident Donald Trump slipper ikke af krogen i et kompliceret retsopgør omkring en voldtægtssag fra midten af 1990'erne.

En føderal domstol i New York har tirsdag afvist en anmodning fra Trump-administrationen om at afvise et sagsanlæg fra en tidligere klummeskriver i magasinet Elle, Jean Carroll.

Det skriver Reuters.

Anklagen mod Donald Trump lyder ifølge CNN på, at han skulle have voldtaget Jean Carroll i et prøverum for to årtier siden.

I forbindelse med sagen har Trump benægtet anklagerne blandt andet ved at sige, at 'hun ikke er min type'.

- Jeg vil sige det med den største respekt: Nummer et, hun er ikke min type. Nummer to, det skete aldrig, har præsidenten tidligere fortalt.

Jubler

Jean Carroll skriver i et opslag på Twitter, at hun er ovenud lykkelig for domstolens beslutning.

'Justitsministeriet og Donald Trump sammen kan ikke stoppe kvinder, der vil have verden til at kende sandheden,' skriver hun i opslaget.

Trump var ikke politiker på tidspunkt for det påståede overgreb. Han var ejendomsudvikler.

Elizabeth Jean Carroll har forklaret, at hun ikke anmeldte overgrebet til politiet i New York, fordi 'jeg ønskede at glemme det'.

Flere kvinder kom med lignende beskyldninger mod Donald Trump under præsidentvalgkampen i 2016.

Trump har benægtet alle beskyldninger og sagt, at kvinderne lyver.

Valget er lige oppe over, og natten til fredag dansk tid mødtes Trump og Biden i den sidste præsidendebat inden valgdagen. Se højdepunkterne her.

