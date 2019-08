Trump angriber Danmark på Twitter

Donald Trump har virkelig set sig sur på Danmark.

Nu kritiserer han Danmark for ikke at bidrage nok til Nato's økonomi.

'Forresten, Danmark giver kun 1,35 procent af bnp'en til Nato. De er et rigt land og burde være på 2 procent. Vi beskytter Europa, og alligevel er kun 8 ud af 28 Nato-lande over 2-procents-mærket. USA er på et meget, meget højere niveau end det', skriver han og fortsætter i endnu et tweet:

Efter Trumps 'nasty'-kommentar: Frederiksen reagerer

'På grund af mig er disse lande blevet enige om at betale ET HUNDREDE MILLIARDER DOLLARS mere - men alligevel er det langt fra, hvad de skal betale for den utrolige militære beskyttelse. Undskyld!'

Artiklen fortsætter under tweets ...

....Because of me, these countries have agreed to pay ONE HUNDRED BILLION DOLLARS more - but still way short of what they should pay for the incredible military protection provided. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

Han slutter sin tweet-stribe af med en graf over 'forsvarsudgifter som andel af bnp', hvortil han skriver: 'meget uretfærdigt over for USA!'

'Nasty'

Donald Trumps tweets kommer få timer efter, han stod på et pressemøde foran Det Hvide Hus i Washington, USA, og langede ud mod statsminister Mette Frederiksen (S).

Statsministerens sprogbrog går tilsyneladende den amerikanske præsident på, for på pressemødet kaldte han hendes udtalelse om, at et salg af Grønland er en absurd diskussion, for 'nasty' og 'not nice.'

Trump langer ud efter Frederiksen: 'Væmmelig'

- Det var en upassende udtalelse. Hun skulle bare have sagt 'nej, vi er ikke interesseret', sagde Donald Trump til de fremmødte journalister.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Nasty' og 'not nice' var ord, Donald Trump brugte i sammenhæng med Mette Frederiksen på et pressemøde i Washington, USA. Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

Den amerikanske præsident aflyste sit planlagte statsbesøg til Danmark, der skulle være fundet sted 2.-3. september, natten til onsdag.

Donald brændte dronningen af: Nye planer

Han aflyste netop, fordi Mette Frederiksen havde meldt klart ud, at hun ikke ønskede at drøfte et salg af Grønland.

'Absurd diskussion'

Mette Frederiksen havde søndag sagt følgende til DR om Donald Trumps idé om af købe Grønland:

Sådan aflyste Trump statsbesøget

- Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen (Grønlands landsstyreformand, red.) har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mette Frederiksen mener ikke, hun har været for hård i sit sprogbrug mod USA, og hun ønsker ikke at gå ind i en ordkrig. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er så tilsyneladende overstående kommentar, som falder Donald Trump for brystet.

Ekstra Bladet følger sagen ...