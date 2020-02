Trump angriber partifælle efter overraskende udmelding

Den amerikanske præsident er vred på Mitt Romney, der forsøgte at få Trump dømt for magtmisbrug

Donald Trump er alt andet end tilfreds med sin kollega i Det Republikanske Parti Mitt Romney.

Den amerikanske præsident er rasende, efter at Romney som den eneste republikaner forsøgte at få Trump dømt for magtmisbrug i forbindelse med den netop afgjorte rigsretssag i Kongressen.

Donald Trump frikendt i rigsretssag

Mitt Romney stemte 'skyldig' i forhold til første anklage om magtmisbrug og stillede sig dermed på samme side som 45 demokrater og to uafhængige senatorer.

Han stemte 'ikke skyldig' i forhold til den anden anklage om modarbejdelse af Kongressens arbejde.

Mitt Romney annoncerer, at han vil stemme for at få Trump dømt for magtmisbrug. Foto: Ritzau Scanpix

Det udfald havde den amerikanske præsident formentlig ikke forventet. I et tweet tidlig torsdag morgen dansk tid raser Trump mod Mitt Romney.

'Havde fiasko-præsidentkandidaten Mitt Romney brugt den samme energi og vrede på at besejre tøvende Obama, som han skinhelligt bruger på mig, kunne han have vundet valget. Læs transkriptionerne!', skriver Trump.

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020

Inden afstemningen begrundede senatoren fra Utah sit valg i en følelsesladet tale til Senatet:

- Præsidenten har gjort sig skyldig i et dybt frastødende misbrug af den tillid, som befolkningen har vist ham, sagde Romney ifølge nyhedsbureauet AFP.

Demokraterne forsøgte at få præsidenten afsat for forsøg på at presse Ukraine til at undersøge Trumps politiske rival Joe Biden.

Også Romney mener, at Trump har handlet forkert.

- At bringe en korrupt adfærd ind i en valgkamp blot for selv at kunne blive på sin post er måske den groveste og mest ødelæggende måde at svigte sin ed på, sagde Romney og understregede, at han finder Trumps handlinger 'dybt frastødende'.

Trump blev frikendt med stemmerne 52 mod 48. Han er også blevet frikendt for det andet anklagepunkt om at forhindre Kongressens arbejde med 53 ikke skyldig-stemmer - her stemte alle republikanere altså med præsidenten.

Romney var selv republikansk præsidentkandidat i 2012 og blev valgt til at repræsentere Utah i Senatet i 2018. Han tabte præsidentvalget til Barack Obama i 2012.