Trump arbejder på nyt socialt medie

USA's tidligere præsident Donald Trump er på vej med et nyt socialt medie.

Det fortæller hans rådgiver Jason Miller i et interview med den amerikanske tv-station Fox News.

- Vi kommer til at se præsident Trump vende tilbage til sociale medier om cirka to til tre måneder. Denne gang med hans egen platform, siger han:

Stort

- Det kommer til at redefinere spillet, og alle kommer til at vente på at se, hvad det nøjagtigt er, som præsident Trump kommer til at gøre, men det bliver på hans egen platform.

Studieværten spørger, om det bliver Trump selv, som står bag, eller om han samarbejder med nogen. Til det svarer rådgiveren:

- Jeg kan ikke komme det nærmere, men jeg kan sige, at det kommer til at blive stort, siger Jason Miller:

- Han kommer til at hente millioner til den platform.

Donald Trump tabte som bekendt præsidentembedet til Joe Biden. Men op til sin afgang lykkedes det den nu tidligere præsident at blive udelukket fra en række sociale medier. Herunder Twitter.