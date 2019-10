Trump arrangerer G7-topmøde på eget golf-resort

Næste års G7-topmøde skal afholdes på et af Donald Trumps golf-resorts i Florida, bekræfter Det Hvide Hus

Næste års G7-topmøde skal afholdes på et af Donald Trumps golf-resorts i Florida.

Det bekræfter Det Hvide Hus torsdag aften dansk tid ifølge BBC og Washington Post.

Trump har tidligere luftet idéen, men først nu bekræftes det officielt.

Topmødet afholdes 10.-12. juni 2020.

Golf-resortet ligger cirka 13 kilometer fra lufthavnen i Miami. Foto: Ritzau Scanpix.

På et pressemøde siger stabschef i Det Hvide Hus Mick Mulvaney, at den amerikanske præsident ikke kommer til at tjene penge på topmødet.

- Donald Trumps brand er formentlig stærkt nok, som det er, siger stabschefen og hentyder til, at præsidenten ikke har brug for det branding boost, som det unægteligt vil være.

Doral var 'allerbedst'

Golf-resortet 'National Doral Miami' er placeret cirka 13 kilomter fra Miamis lufthavn.

Ifølge stabscehfen havde et hold fra Det Hvide Hus undersøgte adskillige mulige lokationer, men endt med at finde resortet bedst.

De andre matrikler var placeret i Californien, Colorado, Hawaii, North Carolina, Michigan, Tennessee og Utah.

- Til sidst stod det klart, at Doral på alle punkter var det aller bedste sted at holde dette møde, siger Mick Milvaney ifølge BBC.

- Faktisk talte jeg med holdet, og en af dem kom tilbage og sagde; 'du kommer ikke til at tro det, men det er næsten som om, at det er bygget til at afholde sådanne møder'.

Ikke på dagsordenen

G7 består af verdens syg 'mest udviklede' økonomier - USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Japan og Canada.

Formands- og værtsskabet er på rotation, og næste år er turen kommet til USA.

De amerikanske værter har dog ikke planer om at sætte et af de helt store globale spørgsmål på dagsordenen.

- Klimaforandringer kommer ikke til at være på dagsordenen, siger Mulvaney på pressemødet.

