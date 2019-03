Trump beder Kina fjerne told på amerikanske varer

USA's præsident, Donald Trump, har bedt Kina om straks at fjerne al told på amerikanske landbrugsprodukter.

Det skriver han på Twitter.

Trump begrunder det med, at drøftelserne om handelsstriden mellem de to lande går godt, og at han ikke har øget toldsatserne på kinesiske varer til 25 procent fredag, som det oprindeligt var planlagt.

- Jeg har bedt Kina om omgående at fjerne alle toldsatser på vores landbrugsprodukter (inklusive oksekød, svinekød etc.) ud fra den kendsgerning, at det går godt med handelssamtalerne, skriver Trump.

Præsidenten påpeger, at han har undladt at hæve de toldsatser, der på nuværende tidspunkt er på ti procent, til 25 procent. Det havde han tidligere varslet ville ske fredag.

- Det er meget vigtigt for vores gode landmænd - og for mig!, skriver præsidenten på Twitter.

Søndag meddelte Trump, at han udskyder en planlagt forhøjelse af tolden på kinesiske varer på ubestemt tid.

Forhandlere fra de to lande har i næsten tre måneder på skift haft samtaler i Beijing og senest i Washington.

Trump-regeringen begyndte i juli sidste år gradvist at lægge ekstra told på kinesiske varer på grund af utilfredshed med underskuddet på handelsbalancen.

De forhøjede toldsatser skulle også lægge pres på Kina, som ifølge USA truer amerikansk teknologi. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Efter USA forhøjede toldsatserne på kinesiske varer, svarede Kina igen og indførte ligeledes told på en række amerikanske varer, især fra landbruget.

Det er uvist, hvor tæt de to lande er på at indgå en aftale.

Fra officielt hold i Kina bliver Donald Trumps beslutning om ikke at øge told på kinesiske varer modtaget positivt.

Det fremgår af en meddelelse fra det kinesiske handelsministerium.