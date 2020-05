Trump begejstret for livstegn

Efter næsten tre ugers spekulationer, rygter og ubekræftede medierapporter om den nordkoreanske leder Kim Jong-uns helbredstilstand, viste han sig fredag offentligt igen.

Det glæder USA's præsident, Donald Trump.

'Jeg er glad for at se, at han er tilbage og har det godt', skriver Donald Trump i et tweet lørdag aften dansk tid.

Kim Jong-un deltog fredag i åbningen af en gødningsfabrik i Nordkorea ifølge et indslag på landets stats-tv.

Opsigtsvækkende teori bag forsvinden

Første gang i tre uger

Det var ifølge Reuters angiveligt første gang siden 11. april, at han trådte offentligt frem. Kim Jong-uns fravær udløste spekulationer om, at han var alvorlig syg eller muligvis død.

Rygterne tog fart, da Kim Jong-un ikke viste sig ved fødselsdagsfejringen af landets grundlægger, Kim Il Sung, som blev født 15. april 1912.

Dagen er en stor mærkedag i Nordkorea, og som leder af nationen plejer Kim Jong-un at besøge mausoleet, hvor hans bedstefar ligger begravet.

Natten til lørdag dansk tid frigav Nordkorea billeder af Kim Jong-un under indvielsen af en gødningsfabrik. Billederne blev videregivet af det sydkoreanske medie Yonhap.

Det ene viste Kim Jong-un iført en sort Mao-dragt i færd med at klippe en rød snor over. Et andet billede viste en smilende Kim Jong-un foran fabrikken sammen med flere embedsmænd.

Den nordkoreanske leder viser ikke nogen tegn på sygdom på de to billeder.

En detalje i baggrunden kan afsløre årsagen til forsvinden