Trump bekræfter interesse i Grønland

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter søndag, at han er interesseret i Grønland ud fra et 'strategisk' synspunkt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at præsidentens økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, sagde, at Trump-administrationen var i færd med at undersøge et muligt køb af verdens største ø.

Ifølge Kudlow var præsidenten interesseret i et køb - blandt andet fordi Grønland har mange værdifulde mineraler og spiller en vigtig strategisk rolle.

Mens den amerikanske præsident søndag bekræfter, at han er interesseret i Grønland, så understreger han samtidig, at et eventuelle planer om et køb ikke "ligger øverst på dagsordenen".

Se også: Mette F. til tungnemme amerikanere: Grønland er ikke til salg

Se også: Rådgiver bekræfter: Trump vil købe Grønland