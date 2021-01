Trump benåder 73 personer

73 personer bliver fuldt benådet af præsident Donald Trump, mens yderligere 70 personer får nedsat deres dom.

Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.

Blandt de 73 personer, som bliver benådet, er præsidentens tidligere rådgiver Steve K. Bannon.

Han var tiltalt for at have begået svindel i fællesskab med tre andre i forbindelse med kampagnen om at få opført en mur langs grænsen til Mexico.

Trump benåder berygtet rådgiver

Kort før jul benådede Donald Trump flere personer fra sin tidligere kampagne, heriblandt kampagnechefen Paul Manafort og rådgiverne Roger Stone, Michael Flynn og George Papadopoulos.

De fire personer spillede centrale roller i den Rusland-undersøgelse, der så nærmere på russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Derudover har rapperen Dwayne Michael Carter Jr., bedre kendt som Lil Wayne, modtaget en fuld benådning. Han var tiltalt for at have brudt våbenlovgivningen.

Den tidligere borgmester i Detroit Kwarme Kilaptrick, der afsonede en 28 år lang fængselsstraf for korruption, er ligeledes blevet benådet.

Flere medier har spekuleret i, hvorvidt Trump ville benåde sig selv. Det gør han ikke, oplyser Trump-administrationen onsdag dansk tid.

Trump har stadig ikke hverken erkendt sit nederlag eller lykønsket Biden med valgsejren. Han har heller ikke inviteret Biden til Det Hvide Hus, som der ellers er tradition for.